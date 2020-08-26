Son dakika haber... Didim'de 31 Eylül'e kadar mangal yakmak yasak
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Son dakika haber... Didim'de 31 Eylül'e kadar mangal yakmak yasak

Son dakika haberi... Aydının Didim ilçesinde Kaymakamlık tarafından alınan karar doğrultusunda 31 Eylül'e kadar sadece belirli alanlarda mangal yakılabilecek.

Son dakika haber... Didim'de 31 Eylül'e kadar mangal yakmak yasak
26.08.2020 11:59 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:02

Aydının Didim ilçesinde Kaymakamlık tarafından alınan karar doğrultusunda 31 Eylül'e kadar sadece belirli alanlarda mangal yakılabilecek. Belirlenen alanlar dışında mangal yakanlara 392 TL para cezası uygulanacak.

Didim Kaymakamı Halil Avşar adına yayınlanan duyuruda " İlçe sınırlarındaki ormanlık alanlara 1 km mesafede (özel mülkiyete konu arazilerde dahil) mangal, semaver ve ateş yakılmasına 31.10.2020 tarihine kadar müsaade edilmeyecektir. Bu alanlar (AkbükBozbük Yol Güzergahı, Didim Merkez Kırıkici Mevkil, Akbük Mah. Ilbira Dağı. Fevzipaşa Mah. Sapintan Dağı. Akyeniköy Mah. Seyrantepe, Yeşiltepe Balovası Mevkii, Bafa Gölü Kıyı Şeridi)İlçe sınırlarında avcı ve çobanların ateş yakmasına 15.08.2020-31.10.2020 tarihleri arasında izin verilmeyecektir. Mahalle muhtarları, bekçileri vasıtasıyla ormana giriş ve çıkışları gözetleyerek şüpheli şahısları güvenlik güçlerine ve Alo 177 vasıtası ile Orman Teşkilatına bildirecektir. Her türlü izinsiz avlanmalar mahalle muhtarlıkları, Av Yaban Hayatı birimleri ve Güvenlik Güçlerince takip edilecektir. Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü (bağ ve bahçe artığı ot, dal vb.) yakılmasına 15.08.2020-31.10.2020 tarihleri arasında kesinlikle müsaade edilmeyecektir. İlçe sınırları içindeki düğün, nişan ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecektir. İlçe sınırlarında yüksek orman yangını riski olan Akbük-Bozbük yol güzergahı, Akyeniköy-Balova Çiftliği mevkii ve Akbük-Kazıklı Köyü yol güzergahındaki ormanlık alanlara girişler, mahalli köylülerin iş gereği ormana giriş ve çıkışları hariç olmak üzere 15.08.2020-15.10.2020 tarihleri arasında yasaklanmıştır. Bu mevkideki ormanlarda yapılacak olan sportif faaliyetler, izcilik faaliyetleri ve benzeri faaliyetler için Aydın Orman İşletme Müdürlüğünden izin alınması şartıyla faaliyetlere izin verilebilecektir. Yasağa uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanununun 107. maddesi gereği 392,00 TL idari Para cezası uygulanacaktır. İlçemizde izin verilen Tavşanburnu Tabiat Parkı Alanına girişlerde vatandaşları uyarıcı el broşürü isletmeci Didim Belediyesi tarafından bastırılarak dağıtılacaktır. İzin verilen bu alanda 15.10.2020 tarihine kadar mangal/semaver/ateş yakılmasına saat 21.30'dan sonra müsaade edilmeyecektir. İlçe sınırları içerisinde orman yangınına sebep olabilecek mahaller orman muhafaza memurları, jandarma, polis ve zabıta ekipleri tarafından sorumluluk alanlarında sürekli kontrol edilecek olup. Yasaklara uymayan şahıslar için yasal işlem yapılacaktır. İlçe sınırları içerisinde ormanlık alanda izinsiz gecelemek yasaktır. Orman alanları içerisinde izinsiz geceleyenlere 6831 sayılı orman kanununun 110/1 maddesi uyarınca 150,00 TL. İdari para cezası uygulanacaktır." - AYDIN

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Kaynak: İHA

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