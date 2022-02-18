DİAYDER Davası pazartesi gününe ertelendi

İSTANBUL (DHA) - PKK/KCK'nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen DİAYDER yöneticileri ile üyelerinin aralarında bulunduğu 23 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında, tutuklu 8 sanığın savunması tamamlandı. Duruşma, diğer sanıkların savunmasının alınması için 21 Şubat Pazartesi gününe ertelendi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın öğleden sonraki oturumunda savunma yapan ve sağlık çalışanı olduğunu söyleyen tutuklu sanık Sefa Mehmetoğlu, "Gece nöbetinde gözaltına alındım ve 8 aydır tutukluyum. Kendime her gün 'Neden buradayım' diye sordum. Kendimi dindar bir Cumhuriyetçi olarak tanımlıyorum. Atılı suçu işlemiş olsaydım zannederim onu da inkar etmekten çekinirdim. Çeşitli gazetelere amatör olarak yazılar yazarak attım. Yazılarımı DİAYDER adına yazdığım iddiası var. Nasıl bir bağlantı kurulduğunu anlayabilmiş değilim. DİAYDER aslında bir dernekten çok mescittir. Halka açık bir mescittir. Şirinevler'de 3-4 yıl önce otururken, Şafiilerin gittiği mescide gidiyordum. Sadece oraya gitmiyordum ancak evde olduğum zaman Cuma namazlarına gidiyordum. Müslümanım ama terörist olduğumu düşünmüyorum. Hayatım boyunca en karşı olduğum kavramlar silah, terör ve örgüt. Hiçbir örgütle irtibatım yoktur. Beraat ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, 8 tutuklu sanık ile avukatlarının savunmalarının tamamlanmasının ardından, diğer sanıkların savunmalarının alınması için duruşmayı pazartesi gününe erteledi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel