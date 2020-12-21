Son dakika haberleri | DHKP-C operasyonunda yakalanan şüphelilerden 9'u tutuklandı
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Son dakika haberleri | DHKP-C operasyonunda yakalanan şüphelilerden 9'u tutuklandı

21.12.2020 22:13 | Son Güncelleme: 21.12.2020 22:21

Son dakika 3. sayfa haberine göre İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DHKP/C bünyesinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 27 şüpheliye yönelik 18 Aralık'ta operasyon başlatmış, sabaha karşı düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 16 örgüt üyesi yakalanmıştı. Örgüt üyelerince kullanılan Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'nin saklı bölmelerinde 'sağır oda' diye tabir edilen kozmik odada ele geçirilen dijital arşivlerden yola çıkan terör polisi, örgütün yurt dışında bulunan sözde lider kadrosuyla yazışmaları bulunduğu ileri sürülen şüphelileri İstanbul TEM Şube'de sorguya aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 16 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 16 şüpheliden 9'u tutuklandı. 3 şüpheli savcılıkça serbest bırakılırken, geri kalan 4 şüpheli ise adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Son dakika haberleri | DHKP-C operasyonunda yakalanan şüphelilerden 9'u tutuklandı
Son dakika haberleri | DHKP-C operasyonunda yakalanan şüphelilerden 9'u tutuklandı
Son dakika haberleri | DHKP-C operasyonunda yakalanan şüphelilerden 9'u tutuklandı
Son dakika haberleri | DHKP-C operasyonunda yakalanan şüphelilerden 9'u tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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