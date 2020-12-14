Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ - 9
Gelen son dakika haberlerine göre KAYIP 2 KİŞİDEN BİRİNİN CESEDİ BULUNDUİzmir'de sele kapılan araçtaki 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (2)İzmir'de Menderes ilçesinde, dere yatağından geçerken sel sularına kapılan hafif ticari araçtaki kayıp 2 kişiden 1'inin cesedine saat 11.30 sıralarında ulaşıldı.
KAYIP 2 KİŞİDEN BİRİNİN CESEDİ BULUNDU
İzmir'de sele kapılan araçtaki 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (2)
İzmir'de Menderes ilçesinde, dere yatağından geçerken sel sularına kapılan hafif ticari araçtaki kayıp 2 kişiden 1'inin cesedine saat 11.30 sıralarında ulaşıldı. Kayboldukları yerin 5 kilometre ilerisinde suyun yüzeninde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz polisi tarafından bulunan ceset kıyıya çıkartıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı