Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ - 9
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Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ - 9

14.12.2020 12:08 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:12
Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ - 9

Gelen son dakika haberlerine göre KAYIP 2 KİŞİDEN BİRİNİN CESEDİ BULUNDUİzmir'de sele kapılan araçtaki 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (2)İzmir'de Menderes ilçesinde, dere yatağından geçerken sel sularına kapılan hafif ticari araçtaki kayıp 2 kişiden 1'inin cesedine saat 11.30 sıralarında ulaşıldı.

KAYIP 2 KİŞİDEN BİRİNİN CESEDİ BULUNDU

İzmir'de sele kapılan araçtaki 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (2)

İzmir'de Menderes ilçesinde, dere yatağından geçerken sel sularına kapılan hafif ticari araçtaki kayıp 2 kişiden 1'inin cesedine saat 11.30 sıralarında ulaşıldı. Kayboldukları yerin 5 kilometre ilerisinde suyun yüzeninde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz polisi tarafından bulunan ceset kıyıya çıkartıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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