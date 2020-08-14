Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 9 Son dakika haberine göre KAVGA ETTİĞİ KOMŞULARINI VURDU: 1 ÖLÜ, 1 YARALISAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Zekeriya K. kavga ettiği komşuları Selahattin Aydemir (75) ve kardeşi Hayati Aydemir'i (57) tabanca ile ateş ederek vurdu.

KAVGA ETTİĞİ KOMŞULARINI VURDU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Zekeriya K. kavga ettiği komşuları Selahattin Aydemir (75) ve kardeşi Hayati Aydemir'i (57) tabanca ile ateş ederek vurdu. Yaralanan kardeşler hastaneye kaldırılırken, Selahattin Aydemir yaşamını yitirdi.

Olay öğle saatlerinde, Akyazı ilçesi Küçücek Mahallesi'nde meydana geldi. Zekeriya K. komşuları Hayati Aydemir ve ağabeyi Selahattin Aydemir ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Zekeriya K. tabancasını ateşleyerek 2 kardeşi vurdu. Zekeriya K. otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan kardeşleri Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Selahattin Aydemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Hayati Aydemir ise Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ve polis ekipleri olayın ardından kaçan Zekeriya K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yeri detay

Hastane önü detay

HABER-KAMERA: Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya),

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İŞYERİ ALEV ALEV YANDI

*- Antalya'da bir süredir kullanılmayan bir iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

*- İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında işyerinde maddi hasar meydana geldi.

*- Binada üst katlara kadar ulaşan yoğun duman, site sakinlerini korkuttu.

Yangın, 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı yan yol üzerindeki bir iş yerinde çıktı. Bir süredir kullanılmayan işyerinden bilinmeyen bir şekilde duman yükselmeye başladı. Kısa süre içinde büyüyen yangın, ahşap ve yanıcı maddeden oluşan işyerini tamamen sardı. Yangın sırasında büyük korku yaşayan vatandaşlar, binadan dışarı çıkıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi yaklaşık yarım saatlik bir çalışmayla yangını söndürdü.İşyerinde maddi hasar meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------İtfaiyenin yangını söndürmeye çalışması Vatandaşların panik halindeki görüntüsüVatandaşların ağacı söndürmeye çalışmasıVatandaş tarafından çekilen yanma görüntüsüDetaylar

148 MB/ 1 DK 18 SN'

HABER -KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,-

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Atık su borusuna sıkışan yavru köpek kurtarıldı

SİVAS'ın Zara ilçesinde bir çiftliğin atık su borusunda mahsur kalan yavru köpek, Furkan Eser (19) ve arkadaşlarınca kurtarıldı.

İlçeye bağlı Yenicami Mahallesindeki çiftliklerine hayvanlarını beslemeye giden Furkan Eser ve arkadaşları atık su borusundan bir köpek sesi duydu. Yavru köpeğin su borusunda mahsur kaldığını gören Eser ve arkadaşları, kesici aletler yardımıyla kırdıkları su borusunda mahsur kalan köpeği zarar vermeden kurtardı.Temizledikten sonra veterinere götürerek tedavisini yaptıran Eser, yavru köpeği sahiplendi.

Kaynak: DHA