Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 8

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Muharrem İnce: Herkes eteklerindeki taşları döksün

YENİ parti kurma iddialarıyla gündemde olan CHP'li Muharrem İnce, "Bu süreçte herkes konuştu. Herkes eteklerindeki taşları döksün. Ben açıklamayı önümüzdeki hafta yapacağım" dedi.

CHP'li Muharrem İnce, yaşadığı Yalova'nın Elmalık köyünde Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Yeni parti kuracak iddialarıyla gündemde olan İnce, "Bu süreçte herkes konuştu, bir ben konuşmadım. Açıklamayı önümüzdeki hafta yapacağım" dedi. Düzenleyeceği basın toplantısında her soruyu yanıtlayacağını belirten İnce, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ben evime gelen misafiri geri çevirmem, açıklama yapmadan göndermem. Açıklama yapmamış olsaydım medya özgürlüğüne de saygısızlık olurdu. Önümüzdeki hafta Ankara'da bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Bu süreçte herkes konuştu. Bir tek ben konuşmadım. Konuşsunlar bakalım. Herkes eteklerindeki taşları döksün. Önümüzdeki hafta ayrıntılı bir şekilde her tür soruya cevap vererek, bunları anlatacağım" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Huzeyfe ÖZDEMİR-Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/YALOVA,-

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Sinop'ta sosyal tesis, çalışanda koronavirüs tespit edilince izolasyona alındı

SİNOP'ta, İl Özel İdaresi bünyesinde sahilde hizmet verilen Karakum Sosyal Tesisi, çalışanda koronavirüs tespit edilmesi üzerine izolasyona alındı. 2 gün kapalı kalacak tesiste, ilaçlama çalışması da yapıldı.

Kentin sahil kesimindeki İl Özel İdaresi Karakum Sosyal Tesisleri, bir çalışanın Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 2 gün süreyle izolasyona alındı. Kurum tarafından gece saatlerinde tesiste ilaçlama çalışması başlatıldı. Diğer personele de koronavirüs testi yapılırken, filyasyon çalışmasına başlandı.İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nce izolasyona alınan tesisle ilgili yapılan açıklama şöyle: "08.08.2020 tarihinde Karakum Sosyal Tesisleri'mizde bir çalışanımız mide bağırsak sisteminde yaşadığı rahatsızlıklar sebebiyle hastaneye müracaat etmiş ve yapılan tetkikler neticesinde personelimizde Covid-19 testinin pozitif olduğu anlaşılmıştır. Mevcut duruma istinaden mesai arkadaşımız tedavi altına alınmış ve Tesis yönetimince Sağlık İl Müdürlüğü ile koordineli olarak temaslı diğer personellerimiz de tespit edilerek izolasyona alınmıştır. Tesisimizde ise hassasiyetle takip edilmekte olan sağlık tedbirleri arttırılmış ve hizmete sunulan tüm alanlar ivedilikle dezenfekte edilmiştir. Misafirlerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla tüm tedbirler alınmaya devam edilecektir. Bu kapsamda tesisimizde genel dezenfekte işlemleri için 2 gün süreyle 09-10.08.2020 tarihlerinde (Pazar-Pazartesi) plaj hizmeti verilmeyecektir. Akabinde Sağlık Bakanlığı'mızın Covid-19 rehberinde yer alan tedbirler çerçevesinde hizmet sunumuna devam edilecektir" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜTesiste ilaçlama çalışmasıHABER KAMERA: Deniz ÖZEN/SİNOP, -

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Kalp krizinden ölen polis memuru Sivas'ta toprağa verildi

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, kalp krizi geçirip yaşamını yitiren polis memuru Uğur Pehlivan (32), memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.Siverek Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bulunan ve İlçe Devlet Hastanesi'nde görev yapan polis memuru Uğur Pehlivan önceki gün görevi sırasında kalp krizi geçirdi. Acil serviste doktorların tüm müdahalesine karşın evli ve 5 aylık bir kız çocuk sahibi Pehlivan, kurtarılamadı.

Polis memuru Uğur Pehlivan'ın cenazesi dün Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Sivas'a getirildi. Pehlivan için Yukarı Tekke Ay Yıldız Camisi'nde düzenlenen cenaze programına Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, yakınları ve meslektaşları katıldı. Burada kılınan cenaze namazının ardından polis memuru Uğur Pehlivan, sıra mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: DHA