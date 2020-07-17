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Son dakika habere göre Manisa şehidini uğurladıVAN'dan kalkan keşif uçağının görevden dönerken dağa çarpıp kırıma uğraması sonucu şehit olan 2'si pilot 7 emniyet mensubundan özel harekat polisi 30 yaşındaki Onur Ramazan Bayram'ın cenazesi memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Son dakika haber! DHA YURT BÜLTENİ-8
17.07.2020 14:43 | Son Güncelleme: 17.07.2020 14:46

Manisa şehidini uğurladı

VAN'dan kalkan keşif uçağının görevden dönerken dağa çarpıp kırıma uğraması sonucu şehit olan 2'si pilot 7 emniyet mensubundan özel harekat polisi 30 yaşındaki Onur Ramazan Bayram'ın cenazesi memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Van - Hakkari görev uçuşunda bulunan insanlı keşif uçağı, geçen 15 Temmuz'da Van'ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı'na çarparak kırıma uğradı. Uçaktaki 2'si pilot, 5'i teknik personel olmak üzere, toplam 7 emniyet personeli şehit oldu. Şehitlerden Özel Harekat polisi Onur Ramazan Bayram'ın Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki ailesine şehadet haberi Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ve beraberindekiler tarafından verildi. Acı haberin ardından şehidin baba evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. 8 yıl polis memuru Bayram'ın cenazesi Van'da düzenlenen törenin ardından memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesine gönderildi. Bekar olan şehit polis Bayram'ın cenazesi ilk olarak baba evine getirildi. Cenaze evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de şehidin evine gelip, ailesine başsağlığı diledi. Burada helallik alınmasını ardından şehit polisin cenazesi düzenlenecek tören için öğlen Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde götürüldü. Buradaki törene şehidin babası Nail Bayram, annesi Semra Bayram, kardeşi Cenap Bayram, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz  Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, CHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, şehidin yakınlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 500 kişi katıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeye dikkat edilen törende,  Semra Bayram, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp, ağladı. Cuma namazı sonrası Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Hellalik alınmasını ardından şehit polisin meslektaşlarını omzunda taşınan tabutu cenaze aracına konuldu. Şehidin Alaşehir Asri Mezarlığı'ndaki Şehitliğe götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi. Şehit polisin tabutuna sarılı Türk bayrağı babası Nail Bayram'a teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ.

-Şehit Özel Harekat polisi Onur Ramazan Bayram'ın fotoğrafı

-Cenazenin baba evinin önüne getirilip, helallik alınmasından görüntü

-Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde cenaze namazının kılınmasından görüntü

-Anne Semra ve baba Nail Bayram'ın oğullarının tabutuna sarılması

-Tabutun polisin omuzlarında taşınması

-Genel ve detay görüntüler

Haber -Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),

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Eşi evi terk edince kendini tüfekle eve kilitleyen kocayı polis ikna etti

KAYSERİ'de, eşi N.A. evi terk edince pompalı tüfekle kendini eve kilitleyen Mehmet A. (29), polisin yaklaşık 2 saat süren çabasıyla ikna edilerek gözaltına alındı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selçuklu mahallesi Coşkun sokaktaki 2 katlı evin 1'inci katında meydana geldi. 3 çocuk annesi N.A., eşi Mehmet A. ile tartışınca çocuklarını yanına alarak, evi terk etti. Bunalıma giren Mehmet A., eline aldığı pompalı tüfekle kendini eve kilitledi. Çevredekilerin ihbarıyla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, Mehmet A.'yı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Mehmet A., ekiplere eşini ve çocuklarını istediğini söyledi. Bunun üzerine eşi N.A. eve getirildi. Yaklaşık 2 saat süren çabanın ardından Mehmet A., elindeki tüfeği pencereden polise teslim etti; ancak kapıyı yine açmadı. Bunun üzerine Özel Harekat ekipleri, kapıyı kırarak içeriye girdi. Mehmet A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber:  Olcay DÜZGÜN-Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, - 

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HDP önündeki eylemde 319'uncu gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi, sosyal mesafe kuralına uyularak, 319'uncu günde de sürdü. Diyarbakır'da geçen yıl 17 yaşındayken kaybolan oğlu Yusuf için evlat nöbetini sürdüren Celil Bekdaş, HDP'lileri eleştirdi, "Bunların Kürtlükle bir alakası yok. Kürt biziz. Kürtler bu çadırdır. Bu çadır bu işi çözecek" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

15 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan örgütten kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu. Son olarak Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan da PKK'nın elinden kaçıp, teslim oldu. Böylelikle oturma eylemine katılıp, evlatlarına kavuşan aile sayısı 15'e çıktı.Hacire Akar dışındaki aileler, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylemleri sırasında, koronavirüs tedbirlerine de uyuyor.

'BUNLARIN KÜRTLÜKLE BİR ALAKASI YOK'

Diyarbakır'da geçen yıl kaybolan oğlu Yusuf için evlat nöbetini sürdüren Celil Bekdaş, PKK'ya yakınlığıyla bilinen yayın organlarında kendisinin bir kamu kurumunda işe alındığına ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bekdaş, kamu kurumunda çalışmadığını ifade ederek, tek isteğinin terör örgütü tarafından kaçırılan oğluna kavuşmak olduğunu söyledi. Hakkındaki iddiaların HDP'liler tarafından dile getirildiğini öne süren Bekdaş, "HDP'liler benim bir kamu kurumunda işe girdiğimi iddia ediyorlar. Bu iddialar asılsızdır. Polis bizi korumazsa burada bizi linç ederler. Bunların Kürtlükle bir alakası yok. Kürt biziz. Kürtler bu çadırdır. Bu çadır bu işi çözecek. Bir tane evladımız orada olana kadar bu çadır buradan kalkmayacak ve gitmeyeceğiz. Ben oğlum için gelmişim. Bir baba olarak eğer oğlunu istiyorsa, ölüyorsa ölüm Allah'ın emridir. Ölüme de razıyım ben. Oğlumu versinler ben öleyim. Biz aileler olarak tek amacımız çocuklarımızı istemekti. Ama maalesef HDP yöneticileri, çalışanları buradaki bütün aileleri ölümle tehdit ediyor" dedi.

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Kaynak: DHA

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