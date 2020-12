Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 7

Antalya'da sokaklar boş kaldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Antalya'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle koronavirüse karşı önlem olarak hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına, son günlerde vaka oranının yüzde 100 arttığı turizm kenti Antalya'da uyulduğu görüldü. Kentin merkezi olan Cumhuriyet Meydanı boş kalırken, meydan sokak köpekleri ve kuşlara kaldı. Kalabalık görüntüsüyle akıllarda yer eden ve tedbirler kapsamında giriş sayısının 3 bin 500 kişi ile sınırlandırıldığı Kazım Özalp Caddesi'nde ise sadece polisler görev yaptı.

Kentte ana arterlerin, caddelerin ve sokakların boş olduğu görüldü. Polis ekipleri ise kavşaklarda araçları durdurarak araçlardaki kişilerin izin belgelerini kontrol etti.Kış mevsiminde dahi denize giren kişilerin olduğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de kısıtlama nedeniyle boş kaldı.

Trabzon Emniyet Müdürünün 'FETÖ' tepkisi, sosyal medyada gündem oldu

TRABZON İl Emniyet Müdürü Metin Alper, polis okulunda verdiği konferansta FETÖ terör örgütüne sert tepki göstererek, "Allah belalarını versin! O tankı 'benim kendi vatandaşımın üzerine sür' diye öğretilmedi. 'Savaşta düşmanın üzerine sür' diye öğretildi" dedi. Alper'in konuşmasına ait görüntü, sosyal medyada paylaşım ve beğeni topladı.İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Trabzon Şehit Meriç Alemdar Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde düzenlenen konferansta konuştu, deneyimlerini polis adaylarıyla paylaştı. Özel Harekat üniformasıyla sahnede konuşan Alper, Türkiye'de 15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından tertiplenen hain darbe girişimine sert sözlerle tepki gösterdi. Alper'in konuşmasına ait görüntü, paylaşıldığı sosyal medyada izlenme rekoru kırıp, binlerce paylaşım ve beğeni topladı.'ALLAH BELALARINI VERSİN!'Görüntüde, sadakatin çok önemli bir kavram olduğunu anlatan İl Emniyet Müdürü Alper, "Sadakat öyle bir kavramdır ki, sadakat insanın yüreğinde olur. Ben 14 yaşında Polis Koleji'ne girdiğimde bu devletin bugün size dağıttığı gibi benim çorabımı, ayakkabımı, atletimi hatta donumu verdi. Devletim bana 14 yaşımda beri hak etmediğim o kadar çok değer verdi ki, ama ben de onun karşılığında ne verdim; sadakat verdim. Sadakat vermeyen hainler ne yaptı? İşte bugün Trabzon Meriç Alemdar Polis Okulu'nda ismi olan Meriç Alemdar'ın başına bombayı attılar Allah belalarını versin! Senin annenden babandan, benim annemden babamdan, bizim kıt kanaat vergilerimizden aldı o hainleri Amerika'ya gönderdi. Pilotluk öğretti, tank sürmeyi öğretti. Ama 'o tankı benim kendi vatandaşımın üzerine sür' diye öğretmedi. 'Savaşta düşmanın üzerine sür' diye öğretti. Ben 50 yaşındayım çocuklar. Hayatta görülecek bir çok şeyi gördüğümü düşünüyordum. Ta ki 2016 yılının 16 Temmuz günü bir Türk helikopterinin içindeki sözde asker kıyafeti giymiş hainlerle, Yunanistan'a teslim olduğu gün ben bittim. Dedim ki demek görecek çok şeyimiz varmış her şeyi görürdüm inanırdım ama üzerinde Türk üniforması olan hainin Yunanistan'a teslim olacağı aklıma bile gelmezdi" dedi.'DİK DURACAKSINIZ'Polis adaylarına 'hainlik yapanların her zaman karşısında olacaksınız' uyarısında bulunan Alper, "Liyakatliydi; evet çok iyi F16 kullanıyordu çok iyi tank kullanıyordu ama o tankı kendi halkının üzerine sürdü. Bombaları tuttu Özel Harekat Dairesi'nde benim aslanlarımın üzerine attı. Meriç Alemdar, Zafer Koyuncu, Zeynep Sağır, Önder Güzelci, benim kardeşlerim orda şehit oldu. Allah hepsinin mekanını cennet eylesin. Onlar yüce oldular, onlar aziz oldular bu hainler de zelil oldular. Ancak sizler gram bir merhamet duyarsanız, gram bir içinizden geçirirseniz, o zaman sizde zillete ortak olursunuz. Sakın ha, hiçbir şekilde vatanımıza hangi ad altına olursa olsun, hangi oluşumda olursa olun, hainlik yapanların her zaman karşısında olacaksınız. Dik duracaksınız, sizlerden bunu istiyorum" diye konuştu.

Yolların suyla kapandığı Gazipaşa'ya 61.8 kilogram yağış düştü

ANTALYA'nın ilçelerinde dün etkili olan yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle yolların kapandığı Gazipaşa'ya 61.8 kilogram yağış düşerken, Manavgat Orman Sahası'na 100.3 kilogram yağış düştü.Antalya'nın, Alanya ve Demre ilçelerinde önceki akşam yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde sabah saatlerinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle sokaklar beyaza büründü. Dolu yağışı bazı otomobillerin camlarına zarar verdi. Gazipaşa ilçesinde de dün sabaha karşı etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yollardaki mazgalların tıkanması nedeniyle yağmur suları tahliye edilemeyince yollar suyla kaplandı. İlçede yaşayanlar sabah uyandıklarında yolların ve bahçelerinin suyla dolduğunu gördü. Vatandaşlar, suyun tahliyesi için çaba gösterirken, belediye ekiplerinden de yardım istedi.Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre dün sağanak yağışın etkili olduğu Manavgat Orman Sahası'na 100.3, Demre'ye 94.8, Serik'e 89.9, Kaş Kasaba Orman Sahası'na 74, Manavgat Beşkonak Orman Sahası'na 60.9, Belek Turizm Bölgesi'ne 57.1 kilogram yağış düştü. Yağış nedeniyle yolların kapandığı Gazipaşa'ya 61.8, dolu yağışının etkili olduğu Alanya'ya 47.1 kilogram yağış düştü. Zaman zaman yağışın etkili olduğu kent merkezine ise 21.1 kilogram yağış düştü. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri için 'turuncu alarm' koduyla, Antalya il genelinde beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle iki ayrı uyarı mesajı geçti.

Trabzon'da cadde ve sokaklar boş kaldı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Trabzon'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Kent sakinlerinin kısıtlamalara uyduğu görülürken, belediye ekipleri de boş sokaklarda temizlik ve onarım çalışmalarını sürdürdü. Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, dün akşam saat 21.00 itibarıyla başladı. Kısıtlamanın ilk gününde Trabzon'un en işlek cadde ve sokakları boş kaldı. Şehrin pek çok noktasında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, kısıtlama saatinde sokaktaki vatandaşları ve sürücüleri durdurarak belgelerini kontrol etti. Pazartesi saat 05.00'e kadar denetimlerin süreceği, izin belgelerini ibraz edemeyen kişilere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150 TL para cezası uygulanacağı belirtildi.Kısıtlamalarda görevleri başında olan belediye temizlik görevlileri de, kentte boş kalan 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ı ile diğer meydanlarda hummalı temizlik çalışması yaptı. Sokaklarda bakım ve onarım çalışmaları işçiler tarafından sürdürüldü. 'KAR İÇİN DEĞİL, HİZMET ETMEK İÇİN'Kar elde etmek için değil hizmet için dükkanı açtıklarını ifade eden pastane işletmecisi Köksal Çakır, "Sabah saat 7'de açtım pastanemi. Genelde emniyet mensupları, özel sektörde çalışan arkadaşlarımız geliyorlar. Bir kar amacı gütmüyorum, kazandığımız bir şey de olmuyor zaten hafta sonu ama insanları mağdur etmemek adına gelip kısıtlamada iş yerimi açtımö diye konuştu.'İNSANLAR MAĞDUR OLMASIN DİYE İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ'Kimse mağdur olmasın sokakta kalmasın diye işe çıktığını belirten taksici Murat Duran ise, "Taksiciyim, sabah erken saatlerde geldim. Şimdiye kadar hiç siftah yapmadım. Genelde acil işi olanlara, hastaneye, havalimanına gidenlere hizmet veriyoruz. Hafta sonu genelde kısıtlama var diye pek iş olmuyor bunu biliyorum ama birinin acil bir işi olur da mağdur olmasın diye işimizin başındayızö dedi.

Sivas'ta domuz sürüsü görüntülendi

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde yol kenarına inen domuz sürüsü cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İlçeye bağlı Ekinci köyünden ilçe merkezine giden Zekai Akbulut, Karacahisar köyü yakınlarında domuz sürüsü ile karşılaştı. Yaklaşık 15 domuzdan oluşan sürüyü gören otomobil sürücüsü Zekai Akbulut ile yanındaki Alican Usanmaz şaşırdı. Yiyecek arayan domuzlar bir süre aracın önünde aldırış etmeden sürü halinde gezindi. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde domuzlar, kendilerini takip eden otomobilden bir süre sonra korkarak, yol kenarında karanlıkta gözden kayboldu.

