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Son dakika güncel haberi: Kazada ölen çift, otomobili aynı gün yatırım amacıyla almışADANA'nın Ceyhan ilçesinde TIR'ın altına giren otomobilde yaşamını yitiren Çağrı (32) ve Gizem Cesur (29) çiftinin, aracı aynı gün, ilerleyen dönemde ev alabilmek için yatırım amaçlı satın aldıkları ortaya çıktı.

Son dakika haber | DHA YURT BÜLTENİ - 7
09.06.2020 12:40 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:44

Kazada ölen çift, otomobili aynı gün yatırım amacıyla almış

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde TIR'ın altına giren otomobilde yaşamını yitiren Çağrı (32) ve Gizem Cesur (29) çiftinin, aracı aynı gün, ilerleyen dönemde ev alabilmek için yatırım amaçlı satın aldıkları ortaya çıktı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Ceyhan-Yumurtalık karayolunda meydana geldi. Yumurtalık ilçesinden Ceyhan yönüne giden Çağrı Cesur yönetimindeki 59 AAV 341 plakalı otomobil, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu bağlantı kavşağından ana yola çıkan Rauf K. yönetimindeki 77 AZ 636 plakalı TIR'ın altına girdi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kaza yerinde çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de araçta sıkışan çifti çıkartmak için çalışma başlattı. Yoğun uğraşlar sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazanın ardından TIR şoförü Rauf K. gözaltına alındı.

YATIRIM AMAÇLI ALMIŞLARSimay (6) ve Aras (3) adında iki çocukları olan Gizem ve Çağrı Cesur çiftinin kaza yaptıkları otomobili aynı günün sabah ileride ev alabilmek için yatırım amaçlı aldıkları ortaya çıktı.KAZAYA ŞAHİT OLDU: O YOLDA ÖNLEM ALINMALIGizem ve Çağrı Cesur çiftinin aile dostu olan Mustafa Deniz, otomobiliyle aynı yolda ilerlerken kazayı görüp durduğunu ve sinir krizi geçirdiğini söyledi. Cesur ailesiyle sık sık görüştüklerini ve o gün tesadüfen bölgeden geçtiklerini kaydeden Deniz, "Geçerken selamlaştık. Sağımdan ilerledi ve gitti. Bir dakika geçmemişti ki bu kaza yaşandı. Kazanın yaşandığı yer bir ölüm dairesi gibi. Ne trafik ışığı var ne de stop lambası. Ayrıca TIR şoförü kontrolsüz bir şekilde yola çıkıyor. Bu insanlar kirada oturuyorlardı ve ev alabilmek için yatırım amaçlı araba aldılar. Akşam da canlarından oldular. Geride iki çocukları yetim ve öksüz kaldı. Bunun hesabını kim verebilir? Yetkililerden isteğimiz sorumlular cezasını çeksin ve o yola önlem alınsın. Bizim canımız gitti, başka canlar gitmesinö diye konuştu.YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Çiftin cenazelerinin Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi işlemi ve korona testlerinin ardından yarın sabah yakınlarına teslim edileceği, Ceyhan Yeni Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

Kaynak: DHA

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