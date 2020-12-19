Filyasyon ekiplerinin ev ev dolaştığı Tekirdağ'da vaka sayıları yüzde 30 düştü

KORONAVİRÜS vaka sayılarının artış olduğu iller arasında gösterilen Tekirdağ'da, İl Sağlık Müdürlüğü'nün filyasyon ekipleri sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, yapılan çalışmalar ve alınan önlemlerle vaka sayılarında yüzde 30 azalma olduğunu belirterek, "Çok iyi bir gidişimiz var, tabi bakanlığımızın kontrolü, uyarıları ve algoritmaları eşliğinde çok hızlı bir laboratuvar sonuçlandırma sürelerine geldik. Bu çalışmalarımız son derece verimli olarak sürmektedir. Buna paralel olarak, yönünü aşağıya doğru çevirmiş bir vaka seyri izlemekteyiz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs vaka sayılarında artış gösterdiği iller arasında saydığı Tekirdağ'da, üst düzeyde alınan tedbirlerle vaka sayıları düşüşe geçti. İl Sağlık Müdürlüğü'nün filyasyon ekipleri, ev ev dolaşarak, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Alınan tedbirler, sokağa çıkma kısıtlaması ve yapılan çalışmalarla birlikte Tekirdağ'da vaka sayıları düşüşe geçti. İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, sağlık çalışanlarının canla başla mücadelelerinin sürdüğü belirterek, şöyle dedi: "Ciddi anlamda yaklaşık olarak vaka sayımızın 3'te birlerine gelmiş durumdayız. Çok iyi bir gidişimiz var, tabi bakanlığımızın kontrolü, uyarıları ve algoritmaları sonucu hızlı bir laboratuvar sonuçlandırma sürelerine geldik. Aynen bir bayrak yarışı gibi seferberlik ruhunda tüm sağlık çalışanlarımız, bayrağı alıp bir birilerine devrederek hızla alınan numuneleri laboratuvarlarımıza getirerek çok hızlı çalışma süreleri ile çıkan sonuçları filyasyon ekiplerimize bildiriyoruz. Filyasyon ekiplerimiz evlere gidiyorlar aynı anda fiziksel muayene sorgulamalarını yapıyorlar. İlaçlarını veriyorlar, hastalarımızın temaslı ve izolasyon ayrımını yaparak bilgilendirip oradan ayrılıyorlar. Bu çalışmalarımız son derece verimli olarak sürmektedir. Buna paralel de yönünü aşağıya doğru çevirmiş bir vaka seyri izlemekteyiz."

'HALKIN SAMİMİ KATKI VE DESTEKLERİNİ GÖRÜYORUZ'İl Sağlık Müdürü Kalkan, yaşanan süreçte halkın samimi katkı ve desteklerini gördüklerini belirterek, "Bizim filyasyon ekip sayılarımız vakaya paralel artış göstermekte. Artan dönemlerimizde ciddi ve dinamik bir şekilde kendini yenilemekte. Biz sayın bakanımızın uyarılarından sonra bu sayılarımızı hızlıca artırdık. Araç sayısı ve filyasyon ekiplerini daha iyi bir yere getirdik. Son derece rahat bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu çalışmalarda halkımızın samimi katkı ve desteklerini görüyoruz. Bunun artarak sürmesi en büyük beklentimiz. Hastalıklar başlangıçları aşamasında teşhisleri zor, tedavileri kolaydır. Ama hastalık ilerledikten sonra teşhis kolaylaşır, tedavi zorlaşır. Hem servis yatak sayılarımız hem yoğun bakım yatak sayılarımızı azaltmak halkımızın elindedir. Halkımız temizliğe, maskeye, mesafeye ki bunlar bu günlerde aşıları konuşuyoruz ama bilinen en güzel aşı, maske, mesafe hijyen bunları uyguladığımız da kendi kendimizi aşılamış sayarız. Bir de bunun üzerine aşı eklendiğin de inşallah hep birlikte koronavirüsü yenmiş olacağız" diye konuştu.Tekirdağ'da iki laboratuvar ile test sonuçlarına hızlı bir şekilde neticelendiğini belirten Kalkan, "Bizim, Çorlu Devlet Hastanemizde çok önemli bir laboratuvarımız var, 24 saat çalışmakta. Aynı şekilde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi bünyesinde bu çalışmalar yürütülmekte. İki ayrı laboratuvarımız da 24 saat sağlık çalışanlarımız olağan üstü bir çalışma sergilemektedir" dedi.'İKİŞER KİŞİLİK EKİPLER HALİNDE ÇALIŞIYORUZ'Filyasyon ekibinde görevli doktor Ali Kalfalı, iyi giden çalışmaların neticelerini görmeye başladıklarını ve son günlerde vaka sayılarında düşüş olduğunu söyledi. Kalfalı, "Vakalarımız gün içerisinde laboratuvarlarımızdaki çalışmalar neticesin de sonuçlar açıklandıkça peyderpey düşüyor. Hemen hızlı bir şekilde sahada çözmeye gidiyoruz. Bu şekil de vakalarımız birikmiyor. Sonuçlar çıktıktan sonra hemen müdahale oluyor. Koordinasyon ekibimiz onlarla irtibata geçiyorlar ve sisteme düşüyor, bunlarda sahadaki ekiplerimize gidiyor. En yakın ekibimiz de bunu üzerine alarak vakaya giderken ilacını götürüyor hastalık hakkında bilgilendiriyor. Herhangi bir şikayetlerin de bizi aramalarını söylüyoruz" dedi.'ONLARIN MUTLULUĞUNU GÖRMEK BİZİ MUTLU EDİYOR'Filyasyon ekibinde görevli hemşire Esra Yalçın, ilaçlarını verdikleri hastaların mutlu olduğunu görmenin kendilerinde büyük mutluluk yarattığını söyledi. Yalçın, "Bazen beklenmedik farklı durumlar ile de karşılaşabiliyoruz. Fakat hastalara ilaçlarını verdikten sonra yüzlerindeki o mutluluğu gördüğümüz zaman bizde mutlu ayrılıyoruz sahadan. Beklentileri yeterince aydınlatılmak. Karantina sürecinde

10 günlük sürede neler yapmak gerektiğini yeterli, detaylı şekil de öğrenebilirlerse mutlu oluyorlar. İlaçları da ulaştığında memnuniyetlerini görüyoruz hastalarda" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN