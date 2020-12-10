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Son dakika haber! DHA YURT BÜLTENİ - 5

10.12.2020 10:52 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:56
Son dakika haber! DHA YURT BÜLTENİ - 5

Bir son dakika haberine göre İzmit'te salgın nedeniyle iki caddeye kişi sınırlaması getirildiİZMİT'te koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin en işlek caddelerinden olan Fethiye Caddesi ve İstiklal Caddesi'nde oluşabilecek yaya trafiği yoğunluğunu engellemek amacıyla kişi sınırlandırılması getirildi.

İzmit'te salgın nedeniyle iki caddeye kişi sınırlaması getirildi

İZMİT'te koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin en işlek caddelerinden olan Fethiye Caddesi ve İstiklal Caddesi'nde oluşabilecek yaya trafiği yoğunluğunu engellemek amacıyla kişi sınırlandırılması getirildi.

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle oluşabilecek yaya yoğunluğu ile bulaş riskini düşürebilmek amacıyla İzmit'in en işlek caddelerinden olan Fethiye Caddesi ve İstiklal Caddesi'ne kişi sınırlaması getirdi. Alınan karara göre gün içerisinde, cadde üzerinde bulunan iş yeri çalışanları hariç, Fethiye Caddesi'nde en fazla 720, İstiklal Caddesi'nde ise en fazla 780 kişi aynı anda bulunabilecek. Alınan bu kararına ardından iki caddenin de giriş ve çıkışları ile bağlantı noktalarına barikatlar kuruldu. İzmit Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, giriş ve çıkışlardaki kişi sayısı, barikatlarda görevli kişiler aracılığıyla bir yazılım üzerinden takip edileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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