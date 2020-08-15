Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 5

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HEYELANDA ÖLMEDEN ÖNCE YAĞIŞI GÖRÜNTÜLEMİŞ

Of'ta sel ve heyelanın hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı (4)

Trabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağışta Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelan nedeniyle toprak altında kalarak hayatını kaybeden, Yılmaz Hacımahmutoğlu'nun (53), heyelandan dakikalar önce yağışı ve son anları aracı içinden cep telefonuyla kayda aldığı ortaya çıktı. Ticaretle uğraşan Hacımahmutoğlu'nun evine gittiği sırada aracı içinden kayda aldığı görüntüde; şiddetli yağışta sileceklerin yetişmediği, yolların ise göle döndüğü görülüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

TRABZON

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Plastik bidonda 3 kilo 806 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi

ESKİŞEHİR'de, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 806 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındıİl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, Van'dan yola çıkan otomobildeki uyuşturucunun Eskişehir üzerinden farklı illere götürüleceği tespit edildi. Plakası belirlenen otomobil, Eskişehir girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, plastik bidon içerisinde, 3 kilo 806 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Adı açıklanmayan sürücü gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ele geçirilen sıvı metamfetaminin, insan beyni ile psikolojisini kısa sürede yok edici etkisi bulunan en tehlikeli uyuşturucu maddelerden biri olduğu belirtildi.

Görüntü dökümü: -Polis kamerasından otomobilin takip edilmesi-Otomobilde narkotik köpeğiyle yapılan arama-Ele geçirilen uyuşturucu

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR-DHA

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Belediye Başkanı Sezer: Gölcük depremle ilgili acı hatırayı unutmayacak ama geleceğe umutla bakacak KOCAELİ Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 17 Ağustos 1999 depreminde ağır hasar görmüş ve yıkılması gereken bina bulunmadığını, yeni bir Gölcük'ün oluştuğunu belirterek, "Gölcük depremle ilgili acı hatırayı unutmayacak ama bir yandan da geleceğe umutla bakmaya devam edecektir" dedi.Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen, Türkiye'yi yasa boğan 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 21 yıl geçti. 17 Ağustos 03.02'de meydana gelen 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Gölcük, her geçen yıl yenilenerek, büyüdü. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer geçen 21 yıl içerisinde geleceğe umutla bakan bir Gölcük olduğunu belirterek, "21 yıl içerisinde çok şey değişti. 45 saniyelik süre insan hayatında çok kısa bir zaman ama o an yaşananların bizim ve bir ilçenin hayatına çok tesiri oldu. 21 yıl içerisinde geleceğe umutla bakan yeniden kalkınmış, dinamik ve kentin çalışkan insanlarıyla modern bir donanma kenti oluşmuş diyebiliriz. Gölcük'te depremde ağır hasar görmüş ve yıkılması gereken bir bina bulunmuyor. 1 yıllık süre zarfında orta hasarlı olup onarım ve güçlendirilmesi yapılmayan az sayıda bina vardı ve metruk binalar vardı, biz bunların yıkımını gerçekleştirdik." dedi. 'GÖLCÜK, DEPREMDEN SONRA SIFIRDAN YAPILDI' İlçenin 17 Ağustos depreminden sonra sıfırdan yapıldığını söyleyen Sezer, "Gölcük yapı stoku, bina sağlamlığı itibariyle 17 Ağustos depreminden sonra sıfırdan yapıldı diyebiliriz. Belli alandaki binalar yenilenmedi. Çarşı merkezde örneğin kentsel dönüşüm çalışmaları var ve yakında kente olumlu bir duyuru yapabileceğimizi söyleyebilirim. Yeni sanayi sitesi ve Deniz Evler Mahallemizde kentsel dönüşüm gerçekleşti. Sivritepe konutlarımıza bu yılın başından itibaren taşınmaya başladılar. 541 konut, 11 iş yeri ve 1 cami yapıldı. Hemşerilerimiz oraya yerleştiler. Çarşı içi kentsel dönüşümün gerçekleşmesiyle yeni binaları da dikkate alırsak yeni bir Gölcük oluştu." diye konuştu. '45 SANİYEDE ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK' Depremin olabileceğini düşünerek tedbir alınması gerektiğini ifade eden Sezer, şöyle konuştu: "Gölcük tersanesinde modern denizaltılar yapılıyor ve ilçemiz otomotiv sektörüyle öncü bir ilçedir. Yan sanayi de gelişim gösterdi. Deprem zamanı 55 bine gerileyen nüfus şu anda 170 bin. Ticari hayat hareketliliğini de getiriyor. 18 Ağustos tarihinde millet bahçesi ihalesi yapılacak. Gölcük sosyal, kültürel ve ticari açıdan ön plana çıkabilmesi için girişimleri destekliyoruz. Biz 45 saniyede çok şey öğrendiğimizi düşünüyorum. Gölcük depremle ilgili acı hatırayı unutmayacak ama bir yandan da geleceğe umutla bakmaya devam edecektir. Depremi unutmamalıyız ama en önemlisi de depremin olabileceğini düşünerek bundan ders çıkartarak tedbir almalıyız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Başkan Ali Yıldırım Sezer ile röp.-Gölcükten detaylar

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR/GÖLCÜK(Kocaeli),

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Elektrik tedarikinde 'yeşil' dönem başladı

Yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın kullanıcılara sunduğu 'Yeşil Tarife' (YETA) 01 Ağustos'ta devreye alındı. Limak Enerji, sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullanmak isteyenler için hazırlanan "Yeşil Tarifeö hakkında farkındalık yaratmak için faturalarını yeşil olarak tasarlayarak müşterilerine ulaştırıyor.Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda gerçekleştirdiği farklı projelerle toplumda bilinç oluşturmayı amaçlayan Limak Enerji, Yeşil Faturalar aracılığıyla da bu konuya dikkat çekecek. Şirket ayrıca faturaların üzerine bilgilendirme mesajı ekleyerek, Yeşil Tarife hakkında müşterilerinin bilgi sahibi olmasını amaçlıyor.Yeşil Tarifeye geçmek isteyen müşterileri için çeşitli kolaylıklar da sunan şirketin online işlem merkezi, çağrı merkezi ve müşteri işlem merkezleriüzerinden Yeşil Tarifeye geçmek için başvuruda bulunmak yeterli olacak.Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Bakanlığımızın da yaptığı açıklamalarda geçen yıl elektriğimizin yüzde 45'ini, bu senenin ilk 6 ayında ise yüzde 50'sini sadece yenilenebilir kaynaklardan ürettiğimiz görüldü. Bizler de şirket olarak yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunu çok önemsiyor, gerçekleştirdiğimiz farklı projelerde bu konuda toplumumuzda bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. Bu anlayışımızın yansıması olarak da şirket aboneliklerimizi Yeşil Tarifeye geçirip, örnek teşkil etmeyi amaçladık. Yeşil Tarife ile elektrik kullanıcıları, tükettikleri elektriğin hangi kaynaktan üretildiğini seçebilecek. Yeşil Tarifeden yararlanmak isteyen müşterilerimiz, taleplerini belirttikleri zaman diliminden bir sonraki aydaki fatura döneminde bu tarifeye geçmiş olacaklar. Bu kullanıcılarımız, hem yerli kaynaklarımızdan enerji temin ederek ülkemizin ekonomisine ciddi katkı sağlayacaklar hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya ve sağlıklı bir çevre bırakmak için farkındalık oluşturacaklar.ö dedi.LİMAK ENERJİ'DEN VERİMLİ ENERJİ KULLANIMINA YÖNELİK PROJE

Limak Enerji, enerji temalı kitapları aracılığıyla da yenilenebilir enerji kaynaklarını ve sağladığı faydayı resimler ve etkinliklerle öğretiyor. Şirket, çocuklara dönük atölyelerde yenilenebilir enerji kaynakları ile çalışan çeşitli gereçler ve oyuncaklar tasarlanmasını sağlıyor. Limak Enerji, bu çalışmaları ile çocuklarda yerli ve yenilenebilir enerji kullanım bilincinin yerleşmesini amaçlarken, 'Enerjik Dokunuş Projesi' ile de verimli enerji kullanımı ve tasarruf tüyolarını aileler ile paylaşarak, aile bütçesine katkı sağlamalarına yardımcı oluyor.

Kaynak: DHA