Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ - 3 Gelen son dakika haberine göre Van'da, PYD/YPG adına faaliyet yürüten terörist teslim oldu VAN'da, polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu PKK/KCK terör örgütünün 'Suriye yapılanması' olan PYD/YPG adına, Ayn el-Arab bölgesinde silahlı olarak faaliyet yürüten B.K. isimli terörist teslim oldu.

Van'da, PYD/YPG adına faaliyet yürüten terörist teslim oldu

VAN'da, polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu PKK/KCK terör örgütünün 'Suriye yapılanması' olan PYD/YPG adına, Ayn el-Arab bölgesinde silahlı olarak faaliyet yürüten B.K. isimli terörist teslim oldu. Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanında faaliyet yürüten mensuplarına yönelik geri getirme ve ikna çalışmaları sürdürülüyor. Bu çalışmalar kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün 'Suriye yapılanması' içinde olan PYD/YPG adına, Ayn el-Arab bölgesinde silahlı olarak faaliyet yürüten B.K. isimli terörist ile irtibat kurularak teslim olması sağlandı. İkna edilen terörist, Şırnak'ın Cizre ilçesinde teslim olurken, Van'a getirildi. Van'da emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Teslim olar PKK'lının adliyeye sevk edilmesi

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)HABER: VAN,

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Milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çatışma: 1 ölü KONYA'da Mustafa Yardımcı (33) ile milli atlet olan sevgilisi Senem E.'ye (36) sarkıntılık yaptığını öne sürdüğü arkadaşı Osman A. (34) arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışma sırasında Osman A.'nın yanında bulunan Deniz Korkmaz (31) yaşamını yitirdi.Olay, iki gün önce saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ardıçlı Mahallesi 16556 Sokak'taki bir bağ evinin önünde meydana geldi. Mustafa Yardımcı, 1,5 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı, milli atlet Senem E. ile birlikte bağ evinde yaşamaya başladı. Aynı zamanda yüksek rakımlı bölgede antrenmanlarını sürdüren Senem E.'ye, Mustafa Yardımcı'nın yanına gelen ve bir süre aynı evde kaldıkları Osman A. (34), iddiaya göre aşık oldu. Osman A., Senem E.'ye, Mustafa Yardımcı'nın kendisini sevmediğini ve başkalarıyla ilişkisi olduğunu söyledi. Sanem E.'ye kendisine aşık olduğunu belirten Osman A., birlikte olmayı teklif etti. Senem E. İse bu teklifi reddetti. Bu olayın ardından Senem E.'ye telefonla mesaj atan Osman A., kendisiyle evlenmek istediğini söyledi. Bu durumdan rahatsız olan milli sporcu, durumu Mustafa Yardımcı'ya anlattı. ANTRENMAN YAPMAK İÇİN DIŞARI ÇIKMIŞLAROlay günü sabah saatlerinde Mustafa Yardımcı, Osman A.'nın, sevgilisinin telefonuna gönderdiği mesajları gördü. Bunun üzerine sevgililer arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mustafa Yardımcı, Senem E.'yi korkutmak için havaya bir el ateş etti. Mustafa Yardımcı, gün içerisinde telefonla Osman A. ile de tartıştı.Akşam saatlerinde Mustafa Yardımcı ve Senem E. antrenman yapmak için dışarı çıktıkları sırada Osman A. ve arkadaşı Deniz Korkmaz bağ evinin önüne geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada karın ve bacak kısımlarından yaralanan Deniz Korkmaz, yaralandı. Osman A. tarafından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Korkmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa Yardımcı, Osman A. ve Senem E. gözaltına alındı. Olayla kullanılan 1 tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı ve 1 bıçağa da el konuldu.ARACI KULLANMASINI İSTEMİŞDeniz Korkmaz'ın olayla ilgisinin olmadığı, iyi araç kullanamayan Osman A.'nın ondan aracı kullanmasını istediği tespit edildi. Korkmaz da arkadaşının isteğini geri çevirmeyerek şoförlük yaptığı belirtildi. SENEM'E SARKINTILIK YAPMIŞŞüpheli Mustafa Yardımcı ifadesinde, arkadaşı Osman A.'nın sevgilisine sarkıntılık yaptığını ileri sürdü. Yardımcı, "Osman benim 15 yıllık arkadaşım. Bir süre benim bağ evimde kaldı. Senem, Osman'ın kendisine sürekli sarkıntılık yaptığını söyledi. Bunun üzerine bir daha bağ evine gelmemesini istedim. Olay akşamı da yanında arkadaşıyla bağ evine geldiler. Hayatını kaybeden Deniz'in elinde tabanca vardı. Gitmeleri için ateş açtımö dediği öğrenildi.Milli atlet Senem E. ise Osman A.'nın kendisine sarkıntılık yaptığını, Mustafa Yardımcı'ya da yaşadıklarını anlattığını belirterek, antrenman sırasında olayın meydana geldiğini söyledi.ALACAĞI OLDUĞU İÇİN BAĞ EVİNE GİTMİŞOsman A. ise ifadesinde alacağı olduğu için bağ evine gittiği belirterek, "Alacağım olduğu için bağ evine gittim. Hayatını kaybeden Deniz Korkmaz'ı da araç kullanmayı bilmediğini için şoför olarak yanımda getirdim" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerde Mustafa Yardımcı tutuklanırken, Osman A. ile Senem E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesiHastaneden detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK/ KONYA

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Otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Enes kurtarılamadı

Bursa'nın İznik ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Enes Güler (10), 2 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, pazar günü saat 23.00 sıralarında, İznik- Bursa yolu üzerindeki Mustafalı mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Enes Güler'e, K.A.'nın kullandığı 54 TH 587 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan küçük çocuk, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü K.A. ise gözaltına alındı. Hastanede tedaviye alınan Enes Güler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün hayatını kaybetti. Otomobili sürücüsü K.A.'nın ise adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kaza sonrası anlar

Haber: İlkay ALTAY/İZNİK (Bursa), , Kamera: BURSA,

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İş hanının bodrum katında yangın

ELAZIĞ'da, bir iş hanının bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.Yangın, dün akşam saatlerinde Vali Fahribey Caddesi'ndeki 4 katlı bir iş hanının bodrum katında meydana geldi. Boş durumdaki bodrum katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının çıktığını fark eden çevredekiler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye erleri, yaptıkları müdahaleyle yangını kısa sürede kontrol altına aldı.Söndürme çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

GöRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------Pasaj içerisinden görüntüler-İtfaiyeden görüntüler-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ

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Verim artışı için tavuklarına Mozart dinletiyor

BURSA'da tavuk çiftliği işleten Özgür Adıyaman (24), tavuklarına Mozart'ın eserlerini dinleterek yumurta veriminin yüzde 10 arttığını öne sürdü. Pandemi sürecinde yumurta satışının da arttığını belirten Adıyaman, "Müşterilerimin bazıları Türk senfonisi dinleyen yumurtadan alabilir miyim diye soruyor" dedi.Elektrik bölümünü bitirdikten sonra kendi işini kurmak isteyen girişimci Özgür Adıyaman, Uludağ'ın doğu eteklerine tavuk çiftliği kurdu. Gördüğü bir haberden esinlenerek çiftliğine ses sistemi kuran Adıyaman, 22.00 ile 01.00 saatleri arasında tavuklarına Wolfgang Amadeus Mozart'ın eserlerini dinletmeye başladı. 1400 tavuk ile çalışmalarını sürdüren Adıyaman, müşterilerinden olumlu tepkiler aldığını söyledi.'ÜRETİMİN ARTMASINI MOZART'A BORÇLUYUM'Sektörde 2 yılı geride bıraktığını söyleyen Özgür Adıyaman, "1400 tavuğumuz var. Doğal olarak ürettiğimiz yumurtaları insanlara ulaştırıyoruz. Her işletmenin bir ismi olur. Biz işletmemizi ilk açtığımızda nasıl bir isimle açmamız gerektiği konusunda araştırma yaptık. Tavuklara müzik dinletsek nasıl olur diye düşündük. Müziğin, hayvanların stresini aldığı yönünde duyumlar elde etmiştim. Tavukta olur mu diye düşündüm. Hollanda'da inekler üzerinde denendi ve yaklaşık yüzde 30'a kadar süt veriminin arttığı görüldü. Bizde bunu tavuk üzerinde denedik. Yüzde 10'luk bir artış elde ettik. Yumurta üretiminin yüzde 10'unu tavukların dinlediği müziğe, yani Mozart'a borçlum" dedi.'PANDEMİDE SATIŞLAR ARTTI'Pandemi sürecinde satışlarının arttığını belirten Adıyaman, "Sağlıklı beslenmenin en temel gıdalarından biri proteindir. Proteini insanın sağlıklı bir şekilde alması gerekiyor. Sabahları yediğimiz en hafif protein ürünü de yumurtadır. Yumurtanın tamamen doğal olması gerekiyor. Bunun bilincinde olan müşterilerimiz vardı fakat pandemi sürecinde gerekli mercilerin yaptığı uyarılar sonucu bizim işlerimiz yüzde 30-40 civarında arttı. Bunun sebebini de koronavirüs" diye konuştu.'TÜRK SENFONİSİ DİNLEYEN TAVUĞUN YUMURTASINI İSTEYEN OLUYOR'

Müşterilerinden olumlu tepkiler aldığını dile getiren Adıyaman, "Bazı müşterilerime yumurta veriyorum. Bunların hangisi müzikli, hangisi müziksiz diye soranlar oluyor. Müzikli olandan olsun diyenler var. Türk senfonisi dinleyen yumurtayı alabilir miyim diyenler oluyor. Bu gibi söylemlerle karşılaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA