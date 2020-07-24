Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ -3 Son dakika haberine göre Alman kadını boğarak öldürmekten yargılanan hip hop şarkıcısına 20 yıl hapis -EK ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, Alman Katharina Kugel'i (35) denizde boğarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Lübnan asıllı Alman hip hop şarkıcısı Mohamed Hareke, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Alman kadını boğarak öldürmekten yargılanan hip hop şarkıcısına 20 yıl hapis -EK

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, Alman Katharina Kugel'i (35) denizde boğarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Lübnan asıllı Alman hip hop şarkıcısı Mohamed Hareke, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Alanya'da, 10 Haziran 2018 tarihinde, sabaha karşı Kızlarpınarı Mahallesi Kleopatra Plajı'nın Atatürk Bulvarı kıyısındaki sahilde, denizin 100 metre açığında hareketsiz halde bir kadın olduğunu görenler, Sahil Güvenlik'e haber verdi. İhbar üzerine gelen Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerince karaya çıkarılan kadının öldüğü belirlendi.

Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadının, Alanya'ya tatile gelen Katharina Kugel olduğunu tespit etti. Polis, Katharina Kugel'in, Alanya'da Dilara Ateş isimli arkadaşı olduğunu tespit etti. İfadesine başvurulan Ateş, arkadaşı Katharina Kugel'in gittikleri diskoda, tanıştığını kişiyle gittiğini söyledi. Bunun üzerine disko ile otele ait güvenlik kameralarını inceleyen polis, Katharina Kugel'in yanında olan kişinin, Lübnan asıllı Almanya vatandaşı Mohamed Hareke olduğunu tespit etti. Ülkesinde hip hop müziği yaptığı öğrenilen Hareke, Alanya'da kiraladığı evde gözaltına alındı. Polis, evde bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirdi. Denizde kadını boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hareke hakkında Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen 11'inci duruşmasına tutuklu sanık Mohamed Hareke ile taraf avukatları katıldı. 'OLAYI GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLSAYDIM KAÇARDIM'Tercüman aracılığıyla son savunması alınan tutuklu sanık Mohamed Hareke, suçlamayı kabul etmeyerek, "Mütalaayı kabul etmiyorum. İddianameye baktığımda fantezi niteliğinde olduğunu gördüm. Somut bir şey yok. Oysa suçlamanın dolu olması lazım. Örneğin oral seks sırasında suya batırdığım ve bastırdığım iddia edildiğine göre eli kolu bağlı olmayan biri bu durumdan kurtulabilirdi ya da kendini savunacağından bende veya onda yaralanma olurdu. Ancak saçında, vücudunda zorlama izi yok. Adli tıp raporlarında ölümün başkasının yüzünden olduğu bile belli değil. Kasten öldürme olduğunu gösterir en ufak bir delil yok. Önceki savunmalarımı tekrarlarım. Maktulün ölüm olayından dolayı üzgünüm, ben bu olayı gerçekleştirmiş olsaydım çok rahatlıkla buradan kaçabilirdim, o yüzden beraatimi isterim" dedi.MÜEBBET HAPİS 20 YILA DÜŞÜRÜLDÜAlanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, Mohamed Hareke'yi önce ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ardından da cezayı, indirimle 20 yıla düşürdü. Duruşmanın ardından Mohamed Hareke, tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Alanya Adliyesi dış plan detayı Öldürülen Katharina Kugel'in fotoğrafıSanık Mohamed Hareke'nin fotoğrafıÖldürülen Katharina Kugel'in fotoğrafıHABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

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Konya'da yeni obruk oluştu KONYA'nın Karapınar ilçesinde, mısır ekili tarlada 25 metre çapında, 30 metre derinliğinde yeni obruk oluştu. Tarlada sulama yaptığı sırada durumu fark eden tarım işçisi İshak Şakar, "Mısır sulaması yapıyordum. Hortumlardan bazıları kopmuştu. 40 metre gittikten sonra bir anda boşluk olduğunu gördüm. Çok büyük bir obruktu. Tek başıma olduğum için panikledim" dedi.

Karapınar ilçesinde yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen 350'nin üzerinde obruk bulunuyor. İlçenin Eşeli Yaylası'ndaki bir mısır tarlasında ise 25 metre çapında 30 metre derinliğinde yeni obruk oluştu. Tarlada çalışırken obruk oluştuğunu fark eden İshak Şakar, "Mısır sulaması yapıyordum. Hortumları takip ediyordum. Hortumlardan bazıları kopmuştu. Neden olduğunu anlamaya çalışıyordum. 40 metre gittikten sonra bir anda boşluk olduğunu gördüm. Çok büyük bir obruktu. Tek başıma olduğum için panikledim. Obruk gece oldu sanırım. Çünkü daha önce herhangi bir şey yoktu. Her gün risk altındayız" dedi.

Obruğun olduğunu duyup merak ettiği için tarlaya gelen Ali Bilgeç ise, "Obruk oluştuğunu duyunca merak edip geldik. Büyük ve korkunç. Bu bölgede oluşan obrukları duyuyoruz. Bu obruk diğer gördüklerimden çok büyük. Bugüne kadar Allah'a şükürler olsun ki obruklardan can kaybı yaşanmadı ama bundan sonra yaşanmayacak anlamını taşımıyor. Konu hakkında yetkililerden güven veren adımlar bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA