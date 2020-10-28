Son dakika haber! DHA YURT BÜLTENİ - 28

Gelen son dakika haberine göre Ayrıldığı nişanlısı Büşra ile annesini öldürdü, intihar etti (3)KURTARILAMADIKonya'da kendisinden ayrılan nişanlısı Büşra Gizem Güzelsoy (27) ile annesi Gülya Barutçu'yu (48) otomobilde tabancayla ateş ederek öldürdükten sonra kaçan ve aynı tabancayla intihara kalkışan Ömer İğret (27),...