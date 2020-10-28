Son dakika haber! DHA YURT BÜLTENİ - 28
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Son dakika haber! DHA YURT BÜLTENİ - 28

28.10.2020 02:25 | Son Güncelleme: 28.10.2020 02:29
Son dakika haber! DHA YURT BÜLTENİ - 28

Gelen son dakika haberine göre Ayrıldığı nişanlısı Büşra ile annesini öldürdü, intihar etti (3)KURTARILAMADIKonya'da kendisinden ayrılan nişanlısı Büşra Gizem Güzelsoy (27) ile annesi Gülya Barutçu'yu (48) otomobilde tabancayla ateş ederek öldürdükten sonra kaçan ve aynı tabancayla intihara kalkışan Ömer İğret (27),...

Ayrıldığı nişanlısı Büşra ile annesini öldürdü, intihar etti (3)

KURTARILAMADI

Konya'da kendisinden ayrılan nişanlısı Büşra Gizem Güzelsoy (27) ile annesi Gülya Barutçu'yu (48) otomobilde tabancayla ateş ederek öldürdükten sonra kaçan ve aynı tabancayla intihara kalkışan Ömer İğret (27), kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Haber: KONYA,

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Anamur'da yerleşim yeri yakınında orman yangını (8)

YANGIN SÖNDÜ, SEMAVER YANDI

Soğutma çalışmalarının kısmen tamamlandığı bölgede, saatlerdir yoğun bir çalışma sergileyen orman yangın personelleri dinlenmeye çekildi. Dik yamaçtan indikten sonra semaverde çay demleyen itfaiyeciler, sohbet eşliğinde yemek yiyip çay içti. Bazı personellerin yorgunluk nedeni ile çalılar üzerinde uyuduğu görüldü. Ekiplerin bölgedeki tedbir amaçlı bekleyişi sabah saatlerine kadar sürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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