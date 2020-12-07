Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ - 27

Bir son dakika haberine göre Polislerin önünden sigara içerek, maske takmadan geçince ceza yazıldıSAKARYA'nın Karasu ilçesinde, polis kontrol noktasından sigara içerek ve maske takmadan geçen kişiye 900 TL ceza kesildi.

Polislerin önünden sigara içerek, maske takmadan geçince ceza yazıldı

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, polis kontrol noktasından sigara içerek ve maske takmadan geçen kişiye 900 TL ceza kesildi.

Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi Vatan Caddesi'nde maskesiz ve sigara içerek polis kontrol noktasından geçen kişi, polisler tarafından durduruldu. Maske almak için 2 dakikalığına dışarıya çıktığını iddia eden kişi, polislerin uyarılarına rağmen sigara içmeye devam etti. Bir süre sonra maske takan, ancak çenesinin altında tutan kişi polislerle tartıştı. Koronavirüs tedbirlerine uymayan kişiye 900 TL ceza yazıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı