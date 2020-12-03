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Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ - 27

03.12.2020 21:36 | Son Güncelleme: 03.12.2020 21:40
Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ - 27

Son dakika haber... Ruhsatsız eğlence merkezini polis basınca, koltukların arasına gizlendiler KONYA'da polis, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken barın, sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içerisinde açık olduğu ihbarı üzerine işletmeye baskın yaptı.

Ruhsatsız eğlence merkezini polis basınca, koltukların arasına gizlendiler

 KONYA'da polis, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken barın, sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içerisinde açık olduğu ihbarı üzerine işletmeye baskın yaptı. Baskın sırasında polisten saklanmak isteyen barda çalışan kadınlar ve bazı müşteriler, üst üste konularak gizli bölme haline getirilen koltuklar arasına saklandı. Toplamda 57 kişiye 3 bin 150'şer TL'den toplam 179 bin 550 TL idari para cezası uygulandı.

Merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Ayazlar Sokak'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken barın, sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içerisinde açık olduğu ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Bara gelen ekipler, kilitli kapıyı açtırarak içeri girdi. Ekipler, eğlence merkezinde 57 kişinin olduğunu tespit etti. Baskın sırasında polisten saklanmak isteyen barda çalışan kadınların ve bazı müşterilerin, üst üste konularak gizli bölme haline getirilen koltuklar arasına saklandığı gözlendi. Eğlence merkezindeki kişilere koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL'den toplam 179 bin 550 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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