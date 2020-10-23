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Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 27

23.10.2020 02:37 | Son Güncelleme: 23.10.2020 02:41
Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 27

Son dakika haberleri: Gebze'de mobilya atölyesi yandıKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gebze'de mobilya atölyesi yandı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında atölye hasar gördü.

Gece saatlerinde Gebze Arapçeşme Mahallesi Şehit Onbaşı Oktay Kaya Caddesi üzerinde bulunan bir mobilya atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında atölye hasar görürken, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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