Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 24 Gelen son dakika haberlerine göre Zonguldak'ta, otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi öldüZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, yol kenarındaki otomobilde bulunan Yavuz Beşikci ve Emine Aslan, yanlarında duran taksiden ateş açılması sonucu yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ta, otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi öldü

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, yol kenarındaki otomobilde bulunan Yavuz Beşikci ve Emine Aslan, yanlarında duran taksiden ateş açılması sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 21.00 sıralarında, Alaplı- Akçakoca yolu arasında bulunan Kavukkavla mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre otomobili ile yol kenarında duran Yavuz Beşikçi'ye, yanında duran taksiden ateş edildi. Olayda, Yavuz Beşikci ve yanında bulunan Emine Aslan hayatını kaybetti. Yavuz Beşikci'nin bulunduğu otomobilin arkasında duraklayan araç içindeki kişiye de olaya şahit olduğu gerekçesiyle ateş edildi. Sürücünün olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenilirken, şüpheliler kaçtı.

OLAY YERİNDE 25 BOŞ KOVAN BULUNDU

Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede 25 boş kovan buldu. İki kişinin cesedi, yapılan incelemenin ardından Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüphelilerin kullandığı iddia edilen taksi Ereğli ilçesinde polis ekiplerince durduruldu. Taksi sürücüsü ve içindeki 3 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri-Yavuz Beşikçi ye ait araç-Polis ve Jandarma'nın incelemesi-Taksi ile saldırı iddiasında bulunan taksi olduğu iddia edilen aracın alınması-Ticari taksinin aranması

Haber-Kamera: Cem SÜRMENELİ/ZONGULDAK,

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Köpeğe çarpan otomobil takla atıp, hafif ticari araçla çarpıştı: 3 yaralı

ADANA'nın Kozan ilçesinde, köpeğe çarpıp takla atan otomobil, savrularak karşı şeride geçip, hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Kozan- Adana yolu Böğrüdelik mevkiinde meydana geldi. Erkan Karaoğlu (46) yönetimindeki 01 RF 329 plakalı otomobil, yola çıkan sokak köpeğine çarptı. Savrulan otomobil, takla atarak, karşı şeride geçip, Mehmet Çalışkan'ın (48) kullandığı 01 VAU 21 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada sürücüler ve hafif ticari araçtaki Mürselin Çalışkan yaralandı. 3 yaralı, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: DHA