Son dakika haber! DHA YURT BÜLTENİ - 23

Gelen son dakika haberlerine göre Tunceli'de güvenlik güçlerinden görüntülü koronavirüs uyarısıTUNCELİ'de güvenlik güçleri çektikleri video ile vatandaşlara, koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Tunceli Valiliği'nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, zor koşullarda görev yapan güvenlik güçlerinin 7 gün 24 saat görev başında olduğu belirtilerek, "Hem kendi sağlığınız hem de bizim sağlımız için kurallara uyalım, zorunlu olmadıkça il dışı seyahatlerinizi erteleyin, kalabalık alanlardan uzak durun" ifadelerine yer verildi.

Kayseri saldırısında gazi olan Şimşekyakar: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

KAYSERİ'de, 4 yıl önce arkadaşları ile çarşı iznine çıktıkları sırada gerçekleşen bombalı terör saldırısında gazi olan Hakan Şimşekyakar, olayın faili olan PKK'lının yakalanmasıyla buruk sevinç yaşadı. Şimşekyakar, "Hain saldırının failinin yakalanması ile şehitlerimizin kanlarının yerde kalmadığını görmek bizleri mutlu etti" dedi.Kayseri'de, vatani görevleri yaptıkları sırada 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse teröristler tarafından bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 15 asker şehit oldu, aralarında komando er Hakan Şimşekyaşar'ın da bulunduğu 54 asker ise gazi oldu. Olayın faillerinden olan PKK'lı 'Fırat/Botan' kod isimli terörist Ferhat Tekiner'in MİT operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak Türkiye'ye getirilmesi, terör saldırısında yaralanan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Hakan Şimşekyaşar'ı da mutlu etti.'İHTİYAÇ OLURSA ASKERLİĞE HAZIRIM'Saldırıda gazi olan Hakan Şimşekyakar, olay günü çarşı iznine çıktıklarını ve otobüste cep telefonu ile fotoğraf çektikten kısa süre sonra patlama meydana geldiğini ifade ederek, "Hain saldırının failinin yakalanması ile şehitlerimizin kanlarının yerde kalmadığını görmek bizleri mutlu etti. İnşallah diğer sorumlular da teker teker ortaya çıkarılıp, cezalandırılır. Bu hain saldırıda gazi olan bir asker olarak, teröristlerin idama mahkum edilmesini istiyorum" dedi.Şimşekyakar, hain saldırıdan kısa süre önce arkadaşları ile çektiği fotoğrafı her gördüğünde gözlerinin dolduğunu belirtirken, ihtiyaç olması halinde her an yeniden askerlik görevini yapmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Mersin'de denizi kirleten 23 gemiye 40 milyon TL ceza

MERSİN'de denizi kirlettiği belirlenen 23 gemiye, 40 milyon TL'nin üzerinde ceza kesildi.

Deniz kirliliğini engellemek için denetimlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü ekipleri, sudan alınan numunelerin incelenmesi ile son 18 ayda 23 geminin deniz kirliliğine yol açtığını belirledi. Bu gemilere 40 milyon 352 bin 421 TL para cezası kesilirken, cezaların kirlilik konusunda caydırıcı olması amaçlanıyor.

