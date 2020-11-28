Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 22

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralıYALOVA'nın Altınova ilçesinde, hasta taşınan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.