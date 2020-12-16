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Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 21

16.12.2020 17:42 | Son Güncelleme: 16.12.2020 17:46
Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 21

Son dakika gündem haberi: 'Bit pazarı'na polis ve zabıta operasyonuAntalya'da polis ve zabıta ekipleri, izinsiz kurulan ve 'Bit pazarı' olarak bilinen pazara operasyon düzenledi.

'Bit pazarı'na polis ve zabıta operasyonu

Antalya'da polis ve zabıta ekipleri, izinsiz kurulan ve 'Bit pazarı' olarak bilinen pazara operasyon düzenledi. Ürünlere zabıta ekipleri tarafından el konuldu.

Kepez ilçesi Güneş Mahallesi Ömer Buyrukçu Caddesi üzerinde izinsiz kurulan ve 'Bit pazarı' olarak bilinen pazara, polis ve Kepez Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ortak operasyon düzenledi. Operasyonda polis ve zabıtanın geldiğini gören pazarcılardan bazıları kaçarken, kalanların mallarına ise el konuldu. El konulan ürünler, belediye görevlileri tarafından kamyonlara yüklenerek, götürüldü. Ekipler, toplanan ürünlerin ikinci el ve çöpten toplanan ürünler olduğunu ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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