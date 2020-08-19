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Son dakika haberi: İntihar eden İpek'in cinsel istismarla suçladığı zanlı hakkında yakalama kararıBATMAN'ın Beşiri ilçesinde, tabancayla intihar eden İpek Er'in (18), geride bıraktığı mektupta kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği M.O. hakkında, Siirt 1.

Son dakika haber! DHA YURT BÜLTENİ-21
19.08.2020 15:15 | Son Güncelleme: 19.08.2020 15:18

İntihar eden İpek'in cinsel istismarla suçladığı zanlı hakkında yakalama kararı

BATMAN'ın Beşiri ilçesinde, tabancayla intihar eden İpek Er'in (18), geride bıraktığı mektupta kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği M.O. hakkında, Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi. M.O. hakkında Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 27 Temmuz günü, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan dava açıldığı bildirildi.  

Beşiri ilçesinde yaşayan İpek Er, 16 Temmuz günü, Siirt'te çalışan M.O.'nun cinsel saldırısına uğradığını anlattığı mektup bırakarak, tabancayla intihar girişiminde bulundu. Ailesi tarafından kanlar içinde ağır yaralı olarak bulunan genç kız, Batman Bölge Hastanesi'ne kaldırıldı. İpek Er, 34 gündür tedavi altında tutulduğu hastanede, dün hayatını kaybetti. 

İpek Er'in mektubunda yazdığı iddialarla ilgili, intihar girişiminden 9 gün önce, 7 Temmuz günü M.O. hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

BAŞSAVCILIK TUTUKLANMASINI İSTEDİ

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün yazılı açıklama yaparak, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.O.'nun tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkemeden adli kontrolle salıverildiğini anlatarak, şunları bildirdi:

"Mağdur İpek Er'in cinsel istismara maruz kalması olayı hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bir basın açıklaması yapılması uygun görülmüştür. Mağdur 7 Temmuz 2020 tarihinde Siirt Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat ederek daha önce sosyal medyada tanışıp arkadaşlık yaptığı, şüpheli M.O.'nun kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş ve derhal soruşturma başlatılmıştır.  Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma kapsamında mağdur ve şüphelinin iddia ve beyanları doğrultusunda tüm deliller toplanmış ve titizlikle değerlendirilmiştir. Şüpheli 17.07.2020 tarihinde tutuklama istemiyle Siirt Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş, şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Soruşturmanın tamamlanmasına müteakip şüpheli hakkında 27.07.2020 tarihinde Siirt 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan iddianame tanzim edilerek kamu davası açılmış ve Adli Tıp Kurumu raporunda belirtilen bulgular doğrultusunda yargılamayı yapacak mahkemeden şüphelinin tutuklanması talep edilmiştir. Mahkemenin, başsavcılığımızın talebi hakkında bir karar vermesi beklenmekte olup yargılama süreci devam etmektedir." 

MAHKEME YAKALAMA KARARI VERDİBaşsavcılığın açıklamasının kısa süre sonra Siirt 1.Ağır Ceza Mahkemesi, şüpheli M.O. hakkında yakalama kararı verdi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜAdliyeden detaylar

SİİRT,- 

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PKK tarafından kızı dağa kaçırılan anne: Şeyma'yı ölü ya da diri alacağım BURSA'da Türkan Mutlu (57), terör örgütü PKK tarafından 7 yıl önce 17 yaşındayken, dağa kaçırılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan kızı Şeyma Ceylan Tekin'e seslenerek, evine dönmesini istedi. Bir süre Diyarbakır'da ev nöbetindeki annelerin yanında eyleme katılan, kızını görebilmek için sınır ötesindeki kamplara dahi gittiğini söyleyen anne Mutlu, "Ben bu davanın peşini bırakmayacağım. ya ölüsü ya dirisi. Şeyma'yı alacağım" dedi.

Şiddet gördüğü gerekçesiyle eşinden ayrılan, 4 çocuk annesi Türkan Mutlu, 2010 yılında, Muş'tan İstanbul'a taşındı. Mutlu, çocuklarını da yanına alarak, yeni hayatına başladı. Anne Mutlu İstanbul'a taşındığı sırada lise öğrencisi olan kızı Şeyma Ceylan Tekin, liseyi başarıyla bitirdi. Türkan Mutlu'nun evine 2013 yılında eşiyle barıştırma bahanesiyle gelen bir grup HDP üyesi, bu sırada Şeyma'nın iletişim bilgilerini aldı. O dönemde Şeyma Ceylan Tekin, Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nü kazandı. Türkan Mutlu, birlikte üniversiteye kayıt yaptırmak için Balıkesir'e gidecekleri gün kızına cep telefonundan aramasına rağmen ulaşamadı. Uzun süre haber alamayınca kendisini eşiyle barıştırmak için eve gelen HDP üyelerinden şüphelenen Türkan Mutlu, kızını sormak için HDP İstanbul İl Başkanlığı'na gitti. Burada bulunan kişilere kızının nerede olduğunu soran Mutlu, sorularına tam olarak cevap alamayınca PKK terör örgütü tarafından kaçırıldığını anladı. Bu tarihten itibaren Şeyma'yı bulmak için çeşitli yerlerde aramaya başlayan Türkan Mutlu, eve dönmesi için çağrıda bulundu.

'O GÜN BEN ÖLDÜM'7 yıldır kızını arayan anne Türkan Mutlu, Şeyma'yı aramaktan vazgeçmediğini söyledi. Çalıştığı iş yerinden çıkıp, üniversite kaydını yaptırmak için Balıkesir'e gidecekleri sırada ortadan kaybolan Şeyma'dan bir daha haber alamadığını belirten anne Türkan Mutlu, şöyle konuştu:

"Kızım gittikten sonra İstanbul'da yapamadım. Her adım attığım yolda Şeyma benimleydi. Bu yüzden Bursa'ya geldim ve 4 yıldır buradayım. Bu acıyla yaşıyorum. 7 sene oldu kızımı görmüyorum. Neler yaşamadım ki? Üstümde beden var ama ruh yok, ölüyüm. Her saniye bir umutla yaşıyorum. Her nefes alıp verdiğimde bir umutla yaşıyorum. Hala inanmıyorum. Bazen düşünüyorum; acaba ben rüya mı görüyorum? Şeyma'nın babasıyla sorunlarımız vardı. Ev tutup çocuklarımı yanıma aldım. Benim anne olarak saflığım, 1 saat geç geliyordu. Telefonla arayıp nerede olduğunu soruyordum. 'Kütüphanedeyim' diyordu. Anne olarak ben de inandım. Artık o günden beri çocuğumu kendilerine çekiyorlar. Kendilerine alıştırıp, kitap veriyorlar. Kaybolduğu 22 Ağustos Çarşamba günü 'Şşten çıkışımı verip, geleceğim' demişti. Kardeşleriyle Balıkesir'e gideceklerdi. 1 saat geçti. Oğluma telefon açtım, 'Şeyma'ya ulaşamıyorum' dedim. Yemin ediyorum, oğlumun hala o sesi beynimin içinde, gitmiyor. 7 sene oldu gitmiyor. O gün yıkıldık. Zaten evimin içinde çekirdek bir aileydim. 4 çocuğumla mücadele ediyordum. Çok perişan oldum, o gün ben öldüm ve çok mücadele ettim. Psikolojik olarak yıkıldım." 

'ŞEYMA GİBİ ÇOCUKLARI KANDIRIYORLAR'Kızını aramak için sınır ötesindeki kamplara gittiğini fakat göremediğini söyleyen Mutlu, "Şeyma'nın peşinden dağa, onların içine gittim. Şeyma orada olduğu halde bana göstermediler. Sonra Şeyma'yı televizyonda gördüm. Kobani'deydi. Kobani'leri başına batsın. Şeyma ve Şeyma gibi çocukları kandırıyorlar. Şeyma gibi birini kandırıyorlarsa her çocuğu kandırabilirler, dedim. Tehdit mi ettiler, bardağına hap mı attılar, bilmiyorum. O gençleri önce beyin olarak götürüyorlar sonra bedenleri kendiliğinden gidiyor. 14 bayram oldu, Şeyma benim yanımda değildi. Senede 3 gün bana çok acı veriyor. Anneler Günü, bayram günü, biri de Öğretmenler Günü. Şeyma öğretmen olacaktı. 'Ben öğretmen olup, mağdur olan çocuklara sahip çıkacağım' diyordu. Diyorlar ya 'Kürt hakkı arıyorum', ben de mağdur bir Kürt anneyim. 7 sene oldu ve Şeyma'nın peşini asla bırakmayacağım" dedi. 

'BENİM KAPIM SANA HER ZAMAN AÇIK, GEL'

Kızına seslenerek, eve dönmesini isteyen Türkan Mutlu, "Şeyma izleyecek inşallah biliyorum. Şeyma, kızım gel. Benim kapım, benim ciğerim sana her zaman açık. Şeyma, bizi yıktı. Şeyma'nın kaybolduğu gün oğlumun düğünü vardı. O gün düğünü yaşayamadım. Diyarbakır'a 4 sefer gittim. Ben annelerin eylemini izledim, evimde duramadım. Çocuklarım destek oldu. Ben bu davanın peşini bırakmayacağım. ya ölüsü ya dirisi Şeyma'yı elime alacağım. Allah'tan ümit kesilmez. Çocukların 17 yaşında elinden kalem alıp, silah veriyorsun, o kadın cinayeti değil midir?" diye konuştu. 

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Kaynak: DHA

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