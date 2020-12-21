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Son dakika haber! DHA YURT BÜLTENİ - 20

21.12.2020 16:49 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:53
Son dakika haber! DHA YURT BÜLTENİ - 20

Son dakika gündem haberi... Nevşehir'de 2 yaşındaki Mehmet Yağız, yangında öldü NEVŞEHİR'de tek katlı evde çıkan yangında Mehmet Yağız Ünal (2), hayatını kaybetti.

Nevşehir'de 2 yaşındaki Mehmet Yağız, yangında öldü

 NEVŞEHİR'de tek katlı evde çıkan yangında Mehmet Yağız Ünal (2), hayatını kaybetti.

Yangın, sabah saatlerinde merkeze bağlı Kaymaklı beldesindeki Hatipoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Derinkuyu ilçesine çalışmak için giden anne ve babası çocukları Mehmet Yağız Ünal'ı babaannesi Ayşe Ünal'ın yanına bıraktı. İddiaya göre Ayşen Ünal dışardayken, elektrik kontağından yangın çıktı. Bu sırada Mehmet Yağız Ünal, alevler içinde mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, evde bulunan Mehmet Yağız Ünal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ünal'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.     

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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