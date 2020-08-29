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Son dakika haberi... Ağrı hudut hattında, İran'dan sızma girişiminde bulunan terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk (22) ile Piyade Uzman Çavuş İdris Şahin (25), Erzurum Askeri Havalimanında düzenlenen törenin...

Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ-20
29.08.2020 22:08 | Son Güncelleme: 29.08.2020 22:08

Şehit askerler törenle uğurlandı

 

DOĞUBAYAZIT- Ağrı hudut hattında, İran'dan sızma girişiminde bulunan terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk (22) ile Piyade Uzman Çavuş İdris Şahin (25), Erzurum Askeri Havalimanında düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.Doğubayazıt-Ağrı hudut hattında Telçeker bölgesinde bugün İran istikametinden sızma girişiminde bulunan terör örgütü mensuplarıyla çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan 2 asker kaldırıldıkları Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak şehit oldu. Otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk ve Uzman Çavuş İdris Şahin için askeri havalimanında tören düzenlendi. Erzurum Valisi Okay Memiş, 9'uncu Kolordu Komutan vekili Kars 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat'ın yanısıra askeri ve mülki erkanın katıldığı törende şehitler anısina 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Şehitlerin özgeçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım dua etti. Tören sonunda Türk Yıldızları uçağına konulan şehit askerlerin naaşları Mersin ve Ordu'ya gönderildi.

Şehit Ceyhun Arslantürk'ün cenazesi Ordu'nun ilçesi Soğukpınar Mahallesi Karavaiz mevkisinde bulunan aile mezarlığına, şehit Piyade Uzman Çavuş İdris Şahin'in cenazesi ise Mersin'in Toroslar ilçesi Akbelen şehitliğinte toprağa verilecek.

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Kaynak: DHA

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