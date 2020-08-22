Son dakika haber! DHA YURT BÜLTENİ - 2 Son dakika gelişmesine göre Van'da 1.5 milyon kök kenevir ele geçirildiVAN'ın Gürpınar ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/KCK'ya finansman sağlamak amacıyla araziye ekilmiş 1 milyon 560 bin 57 kök kenevir ele geçirildi.

Van'da 1.5 milyon kök kenevir ele geçirildi

VAN'ın Gürpınar ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/KCK'ya finansman sağlamak amacıyla araziye ekilmiş 1 milyon 560 bin 57 kök kenevir ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbarat üzerine 20 Ağustos günü Gürpınar ilçesi Çepkenli Mahallesi kırsalına operasyon düzenledi. PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve uyuşturucu ticareti ile bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yönelik yapılan operasyonda, araziye ekilmiş 1 milyon 560 bin 57 kök kenevir ele geçirildi.

Kenevirlerin imha edileceği belirtilirken, bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİVAN,

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Kız çocuğunun cep telefonunu çaldı, saklandığı yangın merdiveninde yakalandı

ADANA'da otobüs durağında bekleyen H.Ş.(14), cebinden cep telefonunu alarak kaçan şüpheli İsa Aslan'ın (22) peşinde koştu ancak yakalayamadı. Bu anlar bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kovalamacayı görerek şüphelinin peşine düşen güven timleri, Aslan'ı saklandığı yangın merdiveninde kıskıvrak yakaladı.Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Annesiyle birlikte otobüs durağında bekleyen H.Ş.'nin arkasından yaklaşan bir kişi, kızın cep telefonunu çalarak kaçtı. Durumu fark eden kız, şüpheliyi yakalamak için arkasından koştu ancak yakalayamadı. Bu anlar, bölgedeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bu sırada kovalamacayı gören İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli güven timleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.YANGIN MERDİVENİNDE SAKLANIRKEN YAKALANDIH.Ş.'den kaçarak bir apartmanın yangın merdivenine saklanan şüpheli, güven tim ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Polis, yaptığı üst aramasında çalınan cep telefonunu da buldu. Şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada, olayı gerçekleştiren şüphelinin İsa Aslan olduğunu, önceki günlerde Kuruköprü Mahallesi'nde başka bir kişinin cep telefonunu da aynı yöntemle çaldığını belirledi.TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsa Aslan'ın, basın mensuplarına, "Cezalar bizi yıldıramaz, sadece yıpratır" demesi dikkat çekti. Aslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA