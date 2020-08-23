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Son dakika haberleri... Giresun'da sel felaketi: 1 şehit, 4 ölü, 12 kayıp ÖLÜ SAYISI 5'E ÇIKTICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da sel felaketinde 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kayıp kişiye ulaşma çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.

Son dakika haber! DHA YURT BÜLTENİ - 13
23.08.2020 15:41 | Son Güncelleme: 23.08.2020 15:44

Giresun'da sel felaketi: 1 şehit, 4 ölü, 12 kayıp

 

ÖLÜ SAYISI 5'E ÇIKTICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da sel felaketinde 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kayıp kişiye ulaşma çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.

BAKANLAR KEPÇE ÜZERİNDE MAHSUR KALANLARA ULAŞTISelin vurduğu Giresun'da incelemelerini sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dereli ilçesinde bir mahallede mahsur kalan vatandaşlara iş makinesi operatörünün kepçesi üzerinde ulaştı. Yaklaşık 30 kişinin bulunduğu alana iş makinesi kepçesi üzerine ulaşan bakanlar, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bakanların bu anları, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ 

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Van'da sel zarara yol açtı VAN merkez ve bazı ilçelerinde dün gece aniden bastıran yağmur, sele neden oldu. Ekili tarım arazilerinin de zarar gördüğü selde birçok ev ve ahır su altında kalırken, onlarca küçükbaş ve kümes hayvanı öldü. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, hasarın en çok olduğu iki mahallede sürdürülen çalışmaları inceledi.

Van merkez ve bazı ilçelerinde, dün gece anide bastıran yağmur, sele neden oldu. Tuşba, İpekyolu, Edremit, Özalp ve Saray ilçelerinde su baskınlarına neden olan selden dolayı, birçok ev ve hayvan ahırı hasar gördu. Sel nedeniyle  onlarca küçükbaş ve kümes hayvanları da öldü. Büyükşehir, ilçe belediyeleri, DSİ ve VASKİ ekipleri su baskınlarının olduğu mahalellerde çalışma başlattı. Evlerde mahsur kalan bazı vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, selin vurduğu ilçeye bağlı Yalı ve Buzhane Mahalleleri'nde incelemelerde bulunarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kaymakam Aslan, belediye, VASKİ ve DSİ'nin gerekli çalışmaları başlattığını ve en kısa sürede sıkıntının giderileceğini söyledi. Selin özellikle Yalı ve Buzhane mahallelerinde hasara yol açtığını dile getiren Aslan, "Biz de vatandaşlarımızı ziyaret edelim, yaşanan olumsuzluğu yerinde görelim, hasar tespitinde bulunalım diye mahallelerimizi ziyaret ettik. Belediyemiz, çevre koruma ekiplerimiz, VASKİ ve DSİ elinden gelen çalışmaları yapıyor. En kısa sürede bu sıkıntılı durumun üstesinden geleceğiz. Şu anda ilgili birimler tarafından hasar tespiti çalışmaları yapılıyor. Yağıştan dolayı zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, çalışmalarda emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah vatandaşlarımızın mağduriyetlerini en kısa sürede gidereceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Selin vurduğu mahallelerdeki ekili tarım arazileri-Taşar dereler-Mahallelerde incelemelerde bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan-Aslan, sel suları içinden yürürken-Sel sularının batığı evler-Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam Aslan-Aslan'ın açıklaması-DetaylarBehçet DALMAZ/VAN,-

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TIR yandı, 500 tavuk telef oldu

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde tavuk taşıyan TIR'da yangın çıktı. TIR'ın kullanılamaz hale geldiği yangında 500 tavuk telef oldu.Yangın, dün akşam saatlerinde Andırın-Kadirli karayolunda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 HE 1239 plakalı TIR, trafikte ilerlediği sırada fren balatalarının ısınması sonucu birden alev aldı. Aracını yol kenarına çeken sürücü durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında TIR kullanılamaz hale gelirken, dorsesindeki 500 tavuk ise telef oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------TIR'ı söndürme çalışmalarıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Kaybolan köpeğini tabancayla vurulmuş halde buldu 

İZMİT'te, Ali Bilgin (54), 2 gün önce kaybolan çoban köpeğini evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta tabancayla vurulmuş halde buldu. Vücudunda 2 mermi yarası olan köpek tedavi altına alındı. 

İzmit Yassıbağ Mahallesi'nde yaşayan Ali Bilgin, 2 gün önce evlerinin bahçesinde bulunan 7 yaşındaki çoban köpeğinin kaybolduğunu fark etti. Bunun üzerine Ali Bilgin, kendi imkanları ve tanıdıklarının yardımlarıyla kaybolan köpeğini evinin çevresinde aramaya başladı. İki gün sonra evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta köpeğini bulan Bilgin, köpeğinin vücudunda 2 mermi yarası olduğunu gördü. Veterinere götürülen köpek, tedavi altına alındı. Olayın ardından jandarmaya şikayette bulunan Bilgin, köpeğini tabanca ile ateş edip vurarak yaralayanların yakalanmasını istedi. 

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Kaynak: DHA

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