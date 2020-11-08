Son dakika haber! DHA YURT BÜLTENİ - 12

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Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir depremi aynı zamanda CHP'nin enkaz altında kaldığı bir depremdir (2)TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin kongresinin ardından Kocaeli Kongre Merkezi'nde toplu açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir depremi aynı zamanda CHP'nin enkaz altında kaldığı bir depremdir (2)

TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin kongresinin ardından Kocaeli Kongre Merkezi'nde toplu açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'nin organize sanayi bölgeleri, teknoloji merkezleriyle Türk ekonomisinin kaynağı olduğunu söyledi.

Kocaeli'nin özel sektör yatırımlarında da farkını ortaya koyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şamil tellallarına kulak asmadan Türkiye'nin aydın geleceğine yatırım yapıyor, iş dünyamızın her meselesini kendi meselemiz olarak görüyor ve çözüm üretiyoruz. Kovid nedeniyle ekonomi dünyada durma noktasına gelmişken biz üretim altyapımızı güçlendiriyoruz. GEBKİM'de 3 fabrikanın temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. 1.2 milyar liranın Kocaeli'ne kazandırılasına eşlik ediyoruz. GEBKİM Vakfı'nı ve özel sektör firmalarımızı ülkemizin rekabet gücüne yaptıkları yatırım için tebrik ediyorum. Bir millete sevginin ölçüsü yapılan hizmetlerdir. Biz can borcumuz olan bu milleti gerçekten çok seviyoruz. Eserlerimizde, projelerimizde, yatırımlarla ortaya koyuyoruz. Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz. Geleceğimizin teminatları olan evlatlarımız için yapıyoruz. Yurtdışı seyahatlerimizde Türkiye'nin nereden nereye geldiğini çok daha iyi anlıyoruz.ö dedi.

'BU ASIR TÜRKİYE'NİN YILDIZININ PARLADIĞI BİR ASIR OLACAKTIR'

Bu asrın Türkiye'nin yıldızının parladığı bir asır olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Korona döneminde batı toplumundaki adaletsizlikler çok daha aşikar hale geldi. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde insanlar temel sağlık hizmetlerine ulaşamadıkları için göz göre göre can verdiler. Geldiğimiz noktada mazlum ve mağdurların canı ve kanı üzerine inşa edilen refah düzeyi çatırdamaktadır. Türkiye korona sürecinden inşallah ekonomik, siyasi, askeri ve diplomatik olarak çok daha güçlü çıkacaktır. Bu asır Türkiye'nin yıldızının parladığı bir asır olacaktır. İşi gücü millete karamsarlık aşılamaya çalışan çapsızlara Türkiye'nin mücadeleyi sürdürmesi gerekiyor. Yaklaşık 3 milyarlık 155 kalem yatırımın şehrimize hayırlı olmasını söylüyorum. Türkiye'nin kalkınması için alın teri döken özel sektörümüze şükranlarımı sunuyorum.ö diye konuştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gebze Kimya İhtisas Bölgesi'nde (GEBKİM) açılışı ve temeli atılan yatırımlar için bulunurken, canlı bağlantı ile yaptığı konuşmada, "Sanayicilerimizle birlikte sizlere selamlarımızı iletiyoruz. Yeni fabrikaların temellerini atıyoruz. Sanayicilerimizin sizlere büyük hürmetleri ve şükranları var. Verdiğiniz desteklerden çok memnunlar. Sizden talepleri var. Uygun vaktinizde buraya gelip görmenizi istiyorlar. Burada yapımı devam eden 17 fabrika var. Sizlerin teşrifleriyle gerçekleştirmek işitiyorlar.ö dedi.Daha sonra salonda ve GEBKİM'de kurdeleler kesilerek, açılışlar gerçekleştirildi.

KOCAELİ - DHA

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Alanya'da 'Dip Temiz Tertemiz' etkinliği

ALANYA Belediyesi ve Alanya Rotary Kulübü tarafından denizlerin temizliğine dikkati çekmek amacıyla 2016 yılından beri düzenlenen Dip Temiz Tertemiz etkinliğinin bu yıl 6'ncısı gerçekleştirildi. Atık çöplerden yapılan bir balık heykelinin de açılışı gerçekleştirildi.

Kızılkule önünde gerçekleştirilen 6. Alanya Dip Temiz Tertemiz etkinliğine, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş Çapa, Alanya Sörf Kulübü üyeleri, Suda Arama Kurtarma Derneği, Anamur Rotary Kulübü üyeleri, Alanya İnternational Rotary Kulübü üyeleri ve Alanya Rotarak üyeleri katıldı. Sıfır atık mavi projesi kapsamında desteklenen bir çalışma ile beraber, denizlerin temizliğine dikkat çekmek için bir farkındalık oluşturma amacı ile 6. kez düzenlenen etkinliğe, yoğun bir katılım oldu.ATIK PLASTİKLERDEN HEYKEL YAPILDIAlanya Rotary Kulübü üyesi dalgıçlar ve Alanya Sörf Kulübü üyeleri ile Alanya Tersanesi önünde dalış etkinliği yapılarak, sembolik tarayıp, bazı atıklar çıkarıldı. Alanya Belediyesi ve Alanya Rotary Kulübü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen farkındalık etkinliğinde, tarihi Alanya Tersanesi önünde yapılan deniz dip temizliği neticesinde oluşan atık plastiklerden yapılmış heykelin de açılışı yapıldı. Heykelin simgesel olarak yöre halkına ve balıkçılara, temiz deniz ve temiz çevre bilinci aşılaması için yapıldığı açıklandı.KARAMAN: ALANYA'DA KENTLİLİK BİLİNCİNİ ARTTIRIYORUZAlanya Rotary Kulübü 2020-21 Dönem Başkanı Hüseyin Karaman, Alanya Belediyesi ile ortaklaşa düzenledikleri bu projenin, 15 Mayıs 2016 tarihinden itibaren yapıldığını vurguladı. Karaman, "Denizlerimizin ve kıyılarımızın kirlenmesini önlemek, deniz ve çevre kirliliği ile mücadeleyi özendirmek ve halk katılımını sağlamak, gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa ve deniz bırakmak ortak amacımızdır. Alanya Rotary Kulübü ve Alanya Belediyesi ile ortaklaşa yaptığımız bu projenin, Alanya'da kentlilik bilincini de arttırdığını düşünüyoruz. Bu projeyi bizimle birlikte gerçekleştiren Alanya Belediye Başkanımız Sayın Adem Murat Yücel başta olmak üzere tüm ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.ERDOĞMUŞ: ÇEVRENİN KORUNMASI TEMİZLENMESİNDEN DAHA ÖNEMLİAlanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş Çapa, çevrenin korunmasının bir ayağının da denizlerin korunması olduğunu, bu anlamda Alanya Belediyesi'nin deniz çalışmalarını 7/24 yürüttüğünü söyledi. Erdoğmuş, "Çevrenin korunması, çevrenin temizlenmesinden daha önemli. Bu farkındalık etkinliğinde Rotary Kulübü'ne bu güzel iş birliği için teşekkür ederim. Rotary Derneği'nin talebi ile denizden çıkan geri dönüştürülebilir malzemeler, Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde heykel haline getirilerek hem denizlerin korunması hem de geri dönüşüme katkı sağlamak açısından alanda sergilendi" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Denizin temizlenmesinden genel görüntüDalgıçların suyun altında temizleme anlarından görüntülerDenizin dibinden toplanan çöplerden yapılan heykelin açılış görüntüsüHüseyin Karaman açıklamaSevda Çapa açıklama

HABER- KAMERA: ALANYA,

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Denizde kafes yırtıldı, oltasını alan sahile akın etti

ORDU'da denizde üreten çiftlikteki bir kafesin yırtılması sonucu balıklar dağılınca, sahile akın eden amatör avcılar ve vatandaşlar, bereketli bir gün geçirdi.

Kent merkezine bağlı Kumbaşı sahilinden yaklaşık 3 kilometre açıktaki denizde, özel şirket tarafından üretilen kültür balıkların yer aldığı kafeslerden biri, bilinmeyen nedenle yırtıldı. Kafesten çıkan binlerce balık, denize dağılırken, kimisi de kıyıya vurdu. Kıyıda bolca balık olduğunu duyan çok sayıda amatör avcı ve vatandaşlar, sahile akın etti. Amatör avcılar, oltalarıyla kumsal ve kayalık alandan, pek çok tekne ise denizde avlanarak, bereketli bir gün geçirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Sahile akın edenlerin görüntüleri-Oltayla avlanmaya çalışanlar-Denizden detaylar-Röportajlar-Detaylar

HABER KAMERA: Ahmet BAYRAK/ORDU -

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Aşık Mahzuni'nin kardeşi: Maraş'ın dağlarında saz çalmayı çok istedi, ama ömrü yetmedi KAHRAMANMARAŞ'ta Aşık Mahzuni Şerif Besteleri Ses Yarışması düzenlendi. Yarışmaya katılan Aşık Mahzuni Şerif'in kardeşi Salman Cırık, "Mahzuni Gaziantep'te otururken 'Ah Maraş, bir gün dağlarında bir saz çalsam ne olur. Ahır Dağı'nda Maraş'ın merkezine bir Türkü söylesem ne olur' derdi, fakat nasip olmadı, ömrü yetmedi" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 16-20 Kasım'da düzenlenecek olan 1'inci Uluslararası Edebiyat ve Şiir Günleri kapsamında Aşık Mahzuni Şerif Besteleri Ses Yarışması'nın yarı finali Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yapıldı. Yaklaşık 100 başvurunun olduğu yarışmada, elemelerden sonra yarı finale kalan 31 kişi, finale kalmak için sazlarıyla Aşık Mahzuni Şerif'in türkülerini en iyi şekilde seslendirmeye çalışırken, yarışmanın jüri üyeleri, finalistleri belirlemede oldukça zorlandı.Pandemi nedeniyle çok az sayıda kişinin davet edildiği yarışma, belediyenin sosyal medya hesabından da canlı yayınlandı.

'BU PROGRAMLA ONORE OLDUK'Yarışmanın davetlileri arasında Aşık Mahzuni Şerif'in kardeşi Süleyman Cırık da vardı. Gazetecilere açıklama yapan Cırık, ağabeyi adına yarışma düzenlenmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ve çok duygulandığını söyledi. Cırık, "Çok duyguluyum ve duygularımı ifade edemiyorum. Sizleri gördükçe Mahzuni'yi görmüş gibi oluyorum ve buradan, bu ortamdan gitmemek istiyorum. Çok duyguluyum, bu programı hazırlayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Mahzuni Gaziantep'te otururken 'Ah Maraş, bir gün dağlarında bir saz çalsam ne olur. Ahır Dağı'nda Maraş'ın merkezine bir Türkü söylesem ne olur' derdi fakat nasip olmadı, ömrü yetmedi. Ama şu anda bu programla söyletiyorlar, onunla da onore oluyoruz" diye konuştu.

DOĞAN: ÜLKEMİZİN ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞERİNİ GENÇLERİMİİN TANIMASINI İSTİYORUZKahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Spor Dairesi Başkanı Duran Doğan ise 16 dalda yapılacak olan 1'inci Uluslararası Edebiyat ve Şiir Günleri'ne 4 bin 22 başvurunun yapıldığını, bunlardan birinin de ses yarışması olduğunu belirtti. Doğan, şunları söyledi: "Aşık Mahzuni Şerif, Kahramanmaraş'ın çok önemli bir değeri. Aşıklık genelinin, Türk Halk Müziği ve halk kültürü geleneğinde çok önemli bir değeri. Sadece Kahramanmaraş'ımızın değil ülkemizin çok önemli bir değeri. Biz bunu hem gündeme taşımak hem de gençlerimizin tanımasını istiyoruz. Yaptığımız bu yarışma Aşık Mahzuni Şerif'e bir vefa aslında. Ben bütün katılımcılara ve Aşık Mahzuni Şerif'e gönül verenlere teşekkür etmek istiyorum. Yarışmanın finali 18 Kasım Çarşamba günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde yapılacak. Türk Halk Müziği Sanatçısı Sevcan Orhan'ın katılımıyla saat 20.00'de yapılacak finale bütün Kahramanmaraşlıları bekliyoruz"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Yarışmacılardan detaySalondan detayJüriden detaySalman Cırık ile röp.Duran Doğan ile röp.Yarışmadan detayHaber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Zıpkınla 58 kilo ağırlığında, 1 metre 80 santim boyunda akya avladı

ÇANAKKALE'de tüpsüz olarak, 18 metre derinliğe serbest dalış yapan Çetin Ege Doğan (40), zıpkınla 58 kilo ağırlığında, 1 metre 80 santim boyunda akya balığı avladı.

Özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Çanakkaleli dalgıç Çetin Ege Doğan, Büyük Kemikli Burnu mevkisinde tüpsüz olarak 18 metreye serbest dalış gerçekleştirdi. Karşısına oldukça büyük bir akya balığı çıktı. Önünden hızla geçen balığı zıpkınla avlayan Doğan, suyun karanlık olması nedeniyle balığı vurma anını kameraya kaydedemedi. Ancak, Doğan'ın, güçlükle suyun yüzeyine çıkardığı akya balığının su altı kamerasına yansıyan görüntülerde ne denli büyük olduğu net şekilde görüldü.Dalgıç Çetin Ege Doğan'ın avladığı akya balığının ağırlığı 58 kilo, boyu ise 1 metre 80 santim olarak ölçüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜÇetin Ege Doğan'ın avladığı balığı denizden kıyıya götürme anları.Akya balığının sualtı kamerası ile çekilmiş görüntüleri.Çetin Ege Doğan'ın Akya balığını sudan çıkarıp kaldırmasından görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE,

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191 yıl önce kömürü bulan 'Uzun Mehmet' anıldı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 191 yıl önce taşkömürünü bulan Uzun Mehmet, törenle anıldı.

Uzun Mehmet'in yaşadığı Kestaneci Mahallesi'nde bulunan 'Uzun Mehmet' anıtı önünde düzenlenen törene, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, kurum müdürleri ve maden işçileri katıldı. Törende, anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

GMİS Genel Başkanı İsa Mutlu, 1829 yılında Uzun Mehmet'in kömürü bulmasının ardından 1848 yılında Zonguldak'ta resmi kömür üretimine başlandığını söyledi. Zonguldak'ın o yıllardan bugüne kömür üretimine devam edildiğini aktaran Mutlu, "Demir çelik fabrikaları ve enerji santrallerinin kurulmasıyla da Zonguldak'ın emeğin başkenti ismini aldı. TTK'nın kuruluş kapasitesi yılda 5 milyon ton satılabilir taşkömürü üretmektir. En kısa zamanda bu hedefe ulaşmanın planlamasını yapmak, işçi açıklarımızı gidermek zorundayız. Bugün yaşadığımız ekonomik krizi en kısa zamanda aşmanın yolunun, üretmekten ve kendi doğal kaynaklarımızı değerlendirmekten geçtiğini artık herkes görüyor. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında ülkemizin sanayisinin ve ekonomisinin gelişimi için uygulanan yerli ve milli üretim politikalarının sıkça konuşulduğu günümüzde Zonguldak'a ve TTK'ya da yatırımların yapılması ve işçi açıklarının bir an önce giderilmesi gerekiyor." dedi.

Konuşmaların ardından Ören İlkokulu Öğrencisi Gülseren Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında derece giren öğrenciler ödülleri verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı