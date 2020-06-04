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Son dakika haberleri: Tarif edilen yolu yanlış anlayınca ters şeride girdi: 3 yaralıZONGULDAK'ta tarif edilen yolu yanlış anlayınca ters yöne giren sürücünün kullandığı otomobil ile kaza yaptı.

Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 12
04.06.2020 15:30 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:30

Tarif edilen yolu yanlış anlayınca ters şeride girdi: 3 yaralı

ZONGULDAK'ta tarif edilen yolu yanlış anlayınca ters yöne giren sürücünün kullandığı otomobil ile kaza yaptı. İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Zonguldak-İstanbul Karayolu'nun Değirmenağzı 2. Tünel içinde meydana geldi. Hasan Barutçu (77) yönetimindeki CT 12 FWZ plakalı otomobiliyle seyir halindeyken yolda gördüğü bir kişiye kent merkezine nasıl gidebileceğini sordu. İddiaya göre tarif edilen yolu yanlış anlayan Hasan Barutçu, ters şeride girdi. Hasan Barutçu'nun kullandığı otomobil, Veysel Haktan Özaçmak'ın(52) kullandığı 67 DB 145 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Romanya plakalı otomobilin sürücüsü Hasan Barutçu ve yanında bulunan Neriman Bolat(66) ile diğer aracın sürücüsü Veysel Haktan Özaçmak yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle tünel içindeki trafik aksadı. Otomobillerin çekiciyle kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yapan otomobiller-Kaza yerinden detaylar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

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1 yıldır gasp suçundan aranan kişi tutuklandı

BOLU'da, polisin operasyonuyla yakalanan ve örgütlü gasp suçundan kesinleşmiş 9,5 yıl hapis cezası bulunan Tarık Bayram cezaevine gönderildi.Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da karıştığı örgütlü gasp suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 9,5 yıl hapis cezası bulunan Tarık Bayram'ın Bolu'da olduğunun belirlenmesi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 1 yıldır aranan Tarık Bayram'ın yaşadığı evi tespit ederek operasyon düzenledi. Yakalanarak gözaltına alınan Tarık Bayram, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Tarık Bayram tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Şüphelinin adliyeye getirilmesi-Adliyeden detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Eskişehir'de koronavirüs karantinası

ESKİŞEHİR'de koronavirüs testi pozitif çıkan 2 kişi tedavi için hastaneye yatırılırken, 6 kişilik aileleri de yaşadıkları iki katlı evde 14 günlüğüne karantinaya alındı.Odunpazarı ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde oturan M.Ö. ve Y.Ç.'nin hastanede yapılan Covid-19 testleri pozitifi çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi ise yaptığı çalışma ile hastaların iki katlı evlerinde kalan 6 kişilik aileleriyle temaslı olduğunu belirledi. Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, aile üyeleri B.Ö., D.Ö., B.Ö., E.N.Ö., B.Ö. ve N.Ö.'nün 14 gün süreyle evlerinde karantinaya alınmasına karar verdi. Karar doğrultusunda Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler, evin girişini demir bariyer ve güvenlik şeridiyle kapattı. Karantinaya alınan ailenin tüm ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacağı belirtildi. Odunpazarı Belediyesi ekipleri, karantinaya alınan evde dezenfekte çalışması yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Karantinaya alınan ev-Demir bariyer ve şerit-Kapısındaki bekçiler-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,

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Elazığ'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama 

ELAZIĞ'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 603 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır karayolunda oluşturulan kontrol noktasında şüpheli bir otomobili durdurdu. Narkotik köpeği 'Nida' ile yapılan aramada otomobilin koltuk kılıfı içini gizlenmiş 603 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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