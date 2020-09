Son dakika haber | DHA YURT BÜLTENİ - 11 Son dakika gelişmesine göre Park halindeki otomobile tüfekle ateş açılması sonucu ölen Rabia'nın cenazesi ailesine verildiANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, park halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaşamını yitiren Rabia Çerçi'nin (19) cenazesi ailesine teslim edildi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, park halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaşamını yitiren Rabia Çerçi'nin (19) cenazesi ailesine teslim edildi. Rabia Çerçi'nin 7 aylık bebeğinin bakımını ise anneannesi üstlendi.

Manavgat İnönü Caddesi üzerinde dün saat 02.00 sıralarında Rabia Çerçi ile Nazif Genç'in içinde olduğu park halindeki otomobile, pompalı tüfekle ateş edildi. Saldırıda Nazif Genç hafif şekilde, Rabia Çerçi ise ağır yaralandı. Genç, yaralı olduğu halde Rabia Çerçi'yi otomobille Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak yapılan kontrolde Rabia Çerçi'nin, yaşamını yitirdiği belirlendi. Nazif Genç ise tedaviye alındı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, BİRİ TUTUKLANDI

Rabia Çerçi'nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Hasan Hüseyin Demir ile adı açıklanmayan bir şüpheliyi daha gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından kimliği açıklanmaya şüpheli serbest bırakılırken, Hasan Hüseyin Demir ise dün adliyeye getirildi. Cumhuriyet savcısına verdiği ifadede Nafiz Genç'le aralarında daha önceden husumet bulunduğunu, dün gece evden çıkarken bir otomobilde ona rastladığını ve tartıştıklarını söyleyen Hasan Hüseyin Demir, Nafiz Genç'in annesine sövdüğünü ileri sürdü. Demir, eve gidip pompalı tüfeği alıp geldiğini ve ateş ettiğini anlattı. Rabia Çerçi'yi öldürmek gibi amacı olmadığını, Nafiz Genç'i korkutmak amacıyla ateş ettiğini iddia eden Demir, çok pişman olduğunu belirtti. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen Hasan Hüseyin Demir, 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

BEBEĞİ KAÇIRILMAYA ÇALIŞILMIŞTIRabia Çerçi'nin şu an 7 aylık olan bebeğini bir süre birlikte yaşadığı E.Ş.'nin, 3 Mayıs günü, kaçırmaya çalıştığı ve polis tarafından bacaklarından vurularak yakalandığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Rabia Çerçi, E.Ş. ile bir süre birlikte yaşadı. Bu ilişkiden bir çocuğu dünyaya gelen Rabia, daha sonra annesinin Aşağı Pazarcı Mahallesi'ndeki evine yerleşti. 3 Mayıs günü ise E.Ş., bebeği görmek bahanesiyle Rabia Çerçi'nin yaşadığı eve geldi. İkili arasında çıkan tartışma sırasında E.Ş., o tarihte 4 aylık olan bebeği, genç kadının kucağından zorla aldı. Rabia'yı darbeden E.Ş., ihbar üzerine gelen polisi görünce kucağındaki bebekle kaçmaya başladı. Bebeği bırakması yönündeki uyarılara ise küfürler savurarak karşılık verdi. Bebeğin boğazına bıçak dayayıp, "Ne konuşuyorsunuz, doğratmayın bu çocuğu bana" dedi. Aşağı Pazarcı Mahallesi'nden 1 kilometre uzaklıktaki Yunus Emre Parkı'na kadar bebekle birlikte giden E.Ş.'nin etrafı polis ekiplerince sarıldı. Polisin 'teslim ol' uyarılarına E.Ş., "Keserim bu çocuğu" diyerek, yanıt verdi. Polisin tüm uyarılarına rağmen çocuğu teslim etmeyen E.Ş., "Siz istediniz bunu" diye bağırdığı sırada bir polis memuru tarafından bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi. Bebek, anne Rabia Çerçi'ye teslim edilirken, polis tarafından gözaltına alınan E.Ş., tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.SOSYAL MEDYADAN DİKKATİ ÇEKEN PAYLAŞIMÖte yandan Rabia Çerçi'nin, 2016 yılında sosyal medya hesabından 'Hikayenin sonu malum. Ölü bir kadın, katil olduğundan haber siz bir adam' yazdığı görüldü. Çerçi'nin, 2015 yılının Ekim ayında 'Manavgat'ta yaşamak istemiyorum' diyerek evden kaçtığı, bir süre sonra bulunduğu öğrenildi.CENAZE AİLEYE TESLİM EDİLDİRabia Çerçi'nin cenazesi bugün sabah ailesi tarafından teslim alındı. Antalya Adli Tıp Kurumu'na gelen baba Bayram Çerçi, ağabey Erkan Çerçi ve bir yakını Rabia Çerçi'nin cansız bedenini alarak, toprağa verilmek üzere Manavgat'a götürdü. Rabia Çerçi'nin cenazesi araca bindirildiği sırada ağabeyi Erkan Çerçi, tabutun üzerine başını koyup gözyaşı döktü. Rabia Çerçi'nin cenazesinin Kavaklı Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.BEBEK ANNEANNEDE KALDIAile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Manavgat Sosyal Hizmetler Müdürlüğü uzmanları, dün ailenin evini ziyaret etti. Rabia Çerçi'nin annesi Ümit Çerçi ve ağabeyi Erkan Çerçi görüşen uzmanlar, bakanlık olarak bebeğin bakımını üstlenmeyi ve maddi yardımda bulunmayı teklif etti. Ancak anneanne Ümit Çerçi, kızının bebeğine bir süredir zaten kendisinin baktığını belirterek, bebeği vermek istemediklerini ve kendilerinin bakmak istediklerini söyledi. Bakanlık yetkilileri bunun üzerine bebeğin ailede kalmasına karar vererek, ailenin istedikleri zaman kendilerine başvurabileceğini ve yardım talep edebileceğini iletti. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerinin bebeğin durumunu sık sık takip edeceği de öğrenildi.

Bilgisayar hediyesine kavuşan Yörük kızı Emine: Teşekkür ediyorum

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde, bahar döneminde yaylaya çıkan ailesine hayvan otlatırken, yardım eden Emine Betül Küçükakça'ya (12), hikayesini öğrenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından söz verilen bilgisayar teslim edildi. Büyük mutluluk yaşadığını söyleyen Küçükakça, "Benim zor şartlarda eğitim gördüğümü gören Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi bana bilgisayar hediye etti. Teşekkür ediyorum" dedi.Akseki'ye bağlı Bucakkışla Mahallesi'nde yaklaşık 10 yıldır oturan ve hayvancılıkla uğraşan Cemal ve Döndü Küçükakça çifti, her bahar döneminde Çimi-Ahmetler Yaylası'na çıkıyor. Bu yıl koronavirüs nedeniyle ailenin 3'ü okul çağındaki 4 çocuğu da yaylaya çıkarken, baba Cemal Küçükakça'nın hayvan otlatırken en büyük yardımcıları oldu. Ailenin ikinci çocuğu olan Emine Betül Küçükakça da her sabah babasıyla birlikte küçükbaşları otlatmaya götürüyor. Emine Ahmet Büküşoğlu Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Emine Betül, koyun otlatırken kitabını ise elinden düşürmüyor. Bulduğu her fırsatta kitap okuyan Emine Betül, yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla ailesiyle birlikte Bucakkışla'daki evlerine geldi. Emine Betül'ün hikayesini öğrenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kendisine bilgisayar sözü verdi. BİLGİSAYARINI ALDIEmine Betül Küçükakça'nın hediyesi olan dizüstü bilgisayar kendisine teslim edildi. Bilgisayarın yanında Emine Erdoğan'ın bir de mektup gönderdiği Emine Betül, büyük sevinç yaşadı. Bucakkışla'daki evinde bilgisayarıyla ders çalışan Emine Betül, yaşadığı büyük mutluluğu Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Ailesinin hayvancılıkla uğraştığını ve bu nedenle göçebe yaşadıklarını söyleyen Emine Betül Küçükakça, "Buradan yaylaya, yayladan da buraya göçüyoruz. Koyunlarımızı otlatırken kitap okuyorum, defter alıp, günlük yazıyorum. Günde en az iki kitap okuyorum. Benim zor şartlarda eğitim gördüğümü gören Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi bana bilgisayar hediye etti. Teşekkür ediyorum" dedi.'OKUYUP, DOKTOR OLMAK İSTİYORUM'Emine Erdoğan'ın kendisine gönderdiği mektubu da okuyan Emine Betül Küçükakça, "Bana bir mektup göndermiş çok duygulandım. Bu mektubu okumak istiyorum; 'Kıymetli kızım adaşım Emine. Bu küçük hediyemizle çok sevdiğin derslerine inşallah kaldığın yerden devam edeceksin. Pırıl pırıl gözlerinde baktığın geleceğe, koyduğun güzel hedeflere ulaşacağından eminim. Doktor olduğun gün hepimiz seni alkışlayacağız. Çok sevdiğin kitaplarına sarılmaktan, daima okumaktan vazgeçme. Çünkü gerçek güç bilgiden gelen güçtür. Bu gücü kimse senden alamaz. Hayat yolunun sana sunacaklarına hep bu güçle cevap ver. Bu güzel ülke sizlerin çalışmasına ve azmine emanet. Senin bu emaneti sırtlayıp, en ileriye götürmede üstün çaba sarf edenlerden olacağını biliyorum. Rabbim yolunu açık eylesin. Gözlerinden öpüyor, seni sevgiyle kucaklıyorum.' Okuyup, doktor olmak istiyorum. Bana yardım eden herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Antalya'da sıcaklık 40 derece

ANTALYA'da hava sıcaklığı gölgede 40 dereceye ulaştı. Son yılların en sıcak Eylül ayının yaşandığı Antalya'da tatilciler serinlemenin alternatif yollarını aradı. Nem oranının düşük, sıcaklığın ise yüksek olduğu turizm kentinde, özellikle öğle saatlerinde sokaklar ıssızlaştı.Basra alçak basınç merkezi nedeniyle tarihinin en sıcak Eylül ayını yaşayan Antalya'da bugün sıcaklık zirve yaptı. Turizm kentinde hava sıcaklığı gölgede 40 derece ölçüldü. Nem oranının düşük olması nedeniyle güneş yakıcı etkisini artırdı. Saat 11.00 ile 16.00 arasında kalp, şeker ve tansiyon hastalarının sokağa çıkmaması üzerine yapılan uyarılar sokakları tenhalaştırdı.AĞAÇ GÖLGESİNDEDışarıda çalışmak zorunda olanlar ise öğle saatlerinde ağaç gölgelerinin altına sığındı. Belediyelerin peyzaj işleriyle uğraşan işçileri de dinlenme saatlerini refüjlerde bulunan ağaçların altında güneşten korunarak geçirdi. Kimileri öğle yemeğini yedi, kimileri de uyumayı seçti. Sokakta yaşayan hayvanlar da sıcaktan kaçmak için gölge yerlere sığındı. Bir sokak köpeği bulduğu ağaç gölgesinin altına oturarak dinlendi.SAHİLLER DOLDUSon yılların en sıcak Eylül ayı ve bu ayın en sıcak günü yaşanırken, sahilde denize girerek serinlemeye çalışanlar da oldu. Deniz suyu sıcaklığının 32 derece olarak ölçüldüğü Antalya'da, sahiller turistlerle doldu. Kimileri şemsiye gölgesini seçti, kimileri de şapka takıp denize girmeyi tercih etti. Gençler daha çok güneşin yakıcı etkisini bronzlaşmak için değerlendirdi.Yarından itibaren sıcaklıklar düşüşe geçecek ve mevsim normallerine gerileyecek.

Sakarya'da yaşanan kavgada işçilerin çavuşu: Bu, Türk-Kürt meselesi değil

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde mevsimlik fındık işçileriyle fındık bahçesi sahibinin çocukları arasında yaşanan kavgayla ilgili işçilerin çavuşu Kasım Demir, "Bu, Türk-Kürt meselesi değil, şahıs meselesi. O kişilerden başka Sakarya'da hiç kimseyle hiçbir sorun yaşamadık. Hepsi kardeşlerimizdir. Bu münferit bir olay, ırkçılık olayına dönüşmemesi lazım bu durumun" dedi.Sakarya'nın Kocaali ilçesi Köyyeri Mahallesi'nde fındık bahçesinde çalışırken yaşanan tartışmanın büyümesiyle işçilerle fındık bahçesinin sahibinin çocukları kavga etti. Kavganın ardından işçiler minibüsle şehirden ayrıldı. Bazı sosyal medya platformları ile haber sitelerinde yer alan "Kürt kökenli işçilere saldırı" iddialarına ilişkin DHA muhabirinin telefon ile görüştüğü, Mardin'de yaşayan işçilerin çavuşu Kasım Demir, açıklamada bulundu. Kasım Demir, Kocaali ilçesinde fındık toplarken yer sahibi işveren aile ile aralarında iş nedeniyle tartışma çıktığını söyledi."HEPSİ KARDEŞLERİMİZDİR"Bölgede daha önce birçok kişiyle çalıştıklarını ve hiçbir sorun yaşamadıklarını söyleyen Kasım Demir, "Tartışma yaşadığımız kişiler başından beri sorunluydu. Bu yaşadığımız olay münferit olarak yaşandı. Diğer çalıştığımız yerlerde hiç sıkıntı yaşamadık. Onlarla aile gibiydik. Bu, Türk-Kürt meselesi değil, şahıs meselesi. Diğer çalıştığımız insanlar dört dörtlüktü. Yalnızca bu olayı yaşadığımız kimselerle sıkıntı yaşadık burada. Bizi rencide edici kelimeler söyleyince zorumuza gitti, işi bıraktık. O kişilerden başka Sakarya'da hiç kimseyle hiçbir sorun yaşamadık. Hepsi kardeşlerimizdir, yalan söyleyemeyiz bu konuda." dedi.MÜNFERİT BİR OLAYKasım Demir yaşanan olayın ırkçılığa dönüşmemesi gerektiğini ifade ederek, "Bu münferit bir olay, ırkçılık olayına dönüşmemesi lazım bu durumun. Diğer çalıştığımız 4 patronumuz çok iyiydi. 5 parmağın 5'i bir olmuyor. Biz de 10 kardeşiz, hepimiz bir olamıyoruz. Allah kimseye bu tip durumlar yaşatmasın. Üstüne basa basa söylüyorum, bu mesele Türk-Kürt meselesi değil. Tartışma yaşadığımız bahçenin sahibi ve ailesi sorunlu bir aile. Münferit yaşanılmış bir olay. Bizi tavırları zorumuza gittiğinden toparlanıp köyden ve şehirden ayrıldık." diye konuştu.Demir, Sakarya'da halen bahçelerde yüzlerce mevsimlik işçinin çalışmaya devam ettiğini belirterek, "Biz bu bahçe sahibiyle sorun yaşadık. Yaşlıdır diye çoğu kez söylediklerini duymamış gibi davrandık. Maalesef bu son olay bahçe sahibinin çocuklarıyla yaşandı. Keşke yaşanmasaydı ama yaşandı. Bölgede işçiler çalışmaya devam ediyor." dedi.

Hatay'da korkutan yangın, 3 yerleşim yerine yaklaştı

HATAY Samandağ ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın meydana geldi.

İlçedeki Batıayaz Büyükkaraçay Barajı yanındaki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi. Yangını söndürme çalışmalarına 10 itfaiye, 2 helikopter, 16 orman yangın söndürme aracı, 8 arazöz, 3 pikap, fen işleri işçileri, 1 dozer, 2 greyder, 5 su tankeri, 2 ambulans, jandarma ve elektrik dağıtım şirketi personelinin de aralarında bulunduğu 184 personel katıldı. Bölgedeki Yaylıca, Seldiren, Batıayaz mahallelerinin kırsalını sardığı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

