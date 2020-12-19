Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 1

Edinilen son dakika haberine göre CEYHAN BELEDİYESİ'NE RÜŞVET OPERASYONU: 23 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI (1)ADANA'nın Ceyhan Belediyesi'nde rüşvet aldıkları öne sürülen aralarında görevden alınan Kadir Aydar'ın da olduğu 23 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

CEYHAN BELEDİYESİ'NE RÜŞVET OPERASYONU: 23 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI (1)

ADANA'nın Ceyhan Belediyesi'nde rüşvet aldıkları öne sürülen aralarında görevden alınan Kadir Aydar'ın da olduğu 23 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, belediye binasında da arama yapıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı