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Bir son dakika haberine göre HAKKARİ'DE ŞEHİT OLAN SÖZLEŞMELİ ONBAŞI DURAK, ERGANİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, Tuğtepe Karakolu'na İran tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Sözleşmeli Piyade Onbaşı Recep Durak (21), Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı kırsal Gözakaya Mahallesi'nde düzenlenen...

Son dakika haber! DHA YURT BÜLTENİ - 1
25.06.2020 08:14 | Son Güncelleme: 25.06.2020 08:18

HAKKARİ'DE ŞEHİT OLAN SÖZLEŞMELİ ONBAŞI DURAK, ERGANİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

 

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, Tuğtepe Karakolu'na İran tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Sözleşmeli Piyade Onbaşı Recep Durak (21), Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı kırsal Gözakaya Mahallesi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Tuğtepe Karakolu'nda, keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında, İran tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan 2 askerden Sözleşmeli Piyade Onbaşı Recep Durak, sevk edildiği hastanede kurtarılamayarak, şehit oldu. Şehit Durak'ın naaşı, bu sabah Diyarbakır Havalimanı'nda yapılan törenin ardından Elazığ'ın Maden ilçesindeki baba ocağına götürüldü. Daha sonra aile mezarlığının bulunduğu Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki kırsal Gözekaya Mahallesi'ne getirildi. Şehit Recep Durak için, burada tören düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdülselam Öztürk, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile şehidin yakınları katıldı. Anne Nezihe Durak ile teyze Fatma Otçu, şehidin tabutun başında ağıtlar yaktı. Sözleşmeli Piyade Onbaşı Recep Durak'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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