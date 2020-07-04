Son dakika haber | DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 Son dakika güncel haberi... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ (1) Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIK/İstanbul, - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ (1)

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIK/İstanbul, - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törendeki konuşmasında "Asker uğurlama törenleri ve taziyeler başta olmak üzere kimi toplu etkinliklerde istenmeyen görüntülere şahit olabiliyoruz. Böyle bir yakalşım olmaz. Asker uğurlama derken, arkadaşınızı zehirliyorsunuz. ve bu konularda valimize de söyledim. İstanbul'da kesinlikle bunlara müsaade etmeyeceksiniz. Böyle bir uğurlama olduğu anda toplayın götürün. Çünkü biz bu insanları kenarda, köşede yürürken, koşarken bulmadık. Bunlar bize rabbimizin emanetidir. Genç, virüse karşı bağışıklık anlamına gelmez. Üzüntülü olmak, ihmalkar davranmayı gerektirmez. Bizim inancımızda, tedbirsiz tevekkül olmaz. Rehavetin sonu ya hastalık ya da pişmanlıktır. Kontrollü bir şekilde hayatımızı normalleştirirken, tedbirleri elden bırakmayacağız" dedi.

Kaynak: DHA