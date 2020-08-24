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Son dakika haberi... KAĞITHANE'DE MANGAL YASAĞINI KALDIRIMLA AŞTILARHaber-Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL DHAKağıthane'de piknik için geldikleri mesire alanında ateş yakmak yasak olunca çareyi etleri duvarın arkasındaki kaldırımda pişirip içeri almakta buldular.

Son dakika haber | DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1
24.08.2020 08:58 | Son Güncelleme: 24.08.2020 08:58

KAĞITHANE'DE MANGAL YASAĞINI KALDIRIMLA AŞTILAR

Haber-Kamera: Özgür EREN/ İSTANBUL DHA

Kağıthane'de piknik için geldikleri mesire alanında ateş yakmak yasak olunca çareyi etleri duvarın arkasındaki kaldırımda pişirip içeri almakta buldular. Kaldırımda sıra sıra dizilen mangalcılar ilginç görüntüler oluşturdu.

Hafta sonu ve güzel havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar Hasbahçe Mesire alanında piknik yaptı. Mesire alanlarında mangal yakmanın yasak olması nedeniyle bazı vatandaşlar çareyi alanın duvarının arkasındaki kaldırımda etleri pişirip içeri almakta buldu. Kaldırımda sıra sıra dizilen mangalcıların 1,5 metre sosyal mesafe kuralına da dikkate aldıkları görüldü. Mesire alanın duvarı arkasındaki kaldırımda sosyal mesafeli dizilen mangal severler ilginç görüntüler oluşturdu.

"SADECE ARADA 1 METRELİK ALAN VAR"Mangalını duvar kenarında yakmaya çalışan Edip Subaşı "Parkta mangal yakmak yasak olduğu için biz de hemen kenarda kaldırımda yapıyoruz. Pişen etleri diğer tarafta bulunan arkadaşlarımıza verip, yiyoruz" diye konuştu.Bir başka mangal sever Sezgin Ayvat, "İçeride yasak, burada yasak. Şu kanalın ardında da serbest. 100 metre ileride de serbest. Sadece bu parseli yasaklayınca tamam mı oluyor. Her yerde yasak olsa biz de yasağa uyalım yapmayalım. Sadece arada 1 metrelik alan var. Burası yasak, burası serbest." şeklinde konuştu.

Çocukları eğlendirmek için geldiğini belirten Süleyman Yamaç ise, "Hafta sonu yeşil alanlara kaçıyoruz. Mangal yapalım, çocukları eğlendirelim diye geldik. Parkın iç tarafı yasak. Bize burayı uygun görmüşler. Biz de kaldırımda yakıyoruz. Etleri pişirip parkın içine servis yapacağız. İç tarafta yaktığımızda baya bir mangal kokusu oluyor" dedi.

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Kaynak: DHA

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