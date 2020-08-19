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Son dakika haberi... ESENYURT VE KÜÇÜKÇEKMECE'DE NİŞAN ATMA KAVGASI: 1 ÖLÜ 5 YARALI - Yaşananlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdıHaber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Veysel TİMDU-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,- ESENYURT'ta iki aile arasında nişan atma sebebiyle kavga çıktı.

Son dakika haber! DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1
19.08.2020 09:03 | Son Güncelleme: 19.08.2020 09:07

ESENYURT VE KÜÇÜKÇEKMECE'DE NİŞAN ATMA KAVGASI: 1 ÖLÜ 5 YARALI 

- Yaşananlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Veysel TİMDU-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,-  ESENYURT'ta iki aile arasında nişan atma sebebiyle kavga çıktı. Kavgada 1'i kadın 2 kişi silahla yaralanırken 1 kişi gözaltına alındı.  Olayın ardından Küçükçekmece'de devam eden kavgada açılan ateş sonucu ise kız tarafından 1 kişi ile yoldan geçen 3 kişi yaralandı. Yaralılardan Ahmet E. (24) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan olaylar cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Battalgazi Mahallesi Ferah Sokak'ta meydana geldi. Edinlen bilgiye göre, iki aile arasında nişan atma sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Henüz kimliği öğrenilemeyen şüpheli belinden çıkardığı silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Suriye uyruklu Halis Name ve Hanadı Deırı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekipler kavgaya karışan 1 kişiyi gözaltına aldı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay hakkında çalışma başlattı.

KÜÇÜKÇEKMECE  1 ÖLÜ 3 YARALI 

Esenyurt'ta yaşanan olayın ardından nişan atma kavgası Küçükçekmece'de de devam etti. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, plakası öğrenilemeyen bir otomobille Esenyurt'taki kız tarafının Kanarya Mahallesi Pelikan Sokak'ta yaşayan yakınlarının evine geldi. Burada açılan ateş sonucunda 1'i kız tarafından 3'ü ise yoldan geçen 4 kişi yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ahmet E.(24), Mustafa E.(25), Hasan M.(14) ve ismi öğrenilemeyen 1 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Polis, olay yerini güvenlik şeridi ile kapatırken özel harekat polisleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Polis, ekipleri olay yerinde uzun süre inceleme yaparak delil topladı. Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet E. (24) hayatını kaybetti.

CEP TELEFONU VE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDIKüçükçekmece'deki olay vatandaşlar tarafından cep telefonu ve bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Cep telefonu görüntülerinde saldırı sonrasında yaşanan kargaşa ve vatandaşların yaralılara yardım etmeye çalıştığı görülüyor. Aynı görüntülerde bir kadının yere düştüğü de görülüyor. Devamında olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin geldiği kameralara yansıyor. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde ise bir aracın olay yerinden uzaklaştığı sırada bazı kişiler yere düşüyor.  Vurulan bir kişinin, bir süre koştuktan sonra yere düştüğü görülüyor. 

Polis olayla ilgili çalışma başlattı. 

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Kaynak: DHA

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