Son dakika haber: DHA DIŞ –Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ermenistan açıklaması: Darbeye nerede olursa olsun karşıyız

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Ermenistan'da ordunun Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını istemesi ile ilgili olarak, "Nerede olursa olsun darbeye karşıyız"dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Ermenistan'da ordunun Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını istemesi ile ilgili olarak, "Nerede olursa olsun darbeye karşıyız"dedi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Macaristan'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu,Ermenistan'da ordunun Nikol Paşiyan hükümetine verdiği muhtıra ile ilgili yaşanan gelişmelere ilişkin konuştu. "Biz dünyanın neresinde olursa olsun darbe ya da darbe girişimlerine kesinlikle karşıyız. Dolayısıyla Ermenistan'daki bu darbe girişimini de şiddetle kınıyoruz" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Elbette demokrasilerde halk, vatandaş yönetimle ilgili eleştiri yapabilir, hatta istifasını isteyebilir. Bunlar doğal şeyler ama askerlerin demokrasiyle, seçimle iş başına gelmiş bir hükümete bırakın darbe yapmayı, istifa çağrısında bulunması bile kabul edilemez. O yüzden biz Ermenistan'daki bu çağrıyı şiddetle bir kere daha kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.

"NEREDE OLURSA OLSUN DARBEYE KARŞIYIZ"

Çavuşoğlu ülke içerisindeki istikrara vurgu yaparak, "Sadece Azerbaycan ve Ermenistan arasında ateşkesin kalıcı olması yetmez. Bölge ülkeleriyle de ne yapabileceğimizi, 3+3 formatında konuşuyoruz ama her bir ülke içinde de istikrarın da olması önemli ve bu tür darbe girişimleri ülkelerin istikrarını bozucu adımlardır. O nedenle zaten karşıyız. Daha detaylı herhangi bir temasımız olmadı. Biz de basından takip ediyoruz. Daha detaylı bilgi elde etmeye çalışıyoruz ama Türkiye'nin bu tutumu ilkeli bir tutumdur, nerede olursa olsun darbeye karşıyız" diye konuştu.

"MACAR DOSTLARIMIZI ANTALYA'YA BEKLİYORUZ"

Macaristan'la güvene dayalı ilişkilerin her alanda geliştirildiğine dikkat çeken Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü : "Bu sene Haziran ayında Antalya Diplomasi Forumu'nun ilk toplantısını gerçekleştireğiz. Başbakan Viktor Orban ve dostum Peter'ı da orada görmekten bir kere daha mutluluk duyacağız. Bu sene Macaristan'ın da gözlemci olduğu Türk Konseyi'nin zirvesini geçen sene pandemi nedeniyle Türkiye'de gerçekleştiremedik. Dönem başkanlığını kardeş Azerbaycan'dan devralacağız, bu sene gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. O zirvede'de Başbakan Orban'ı ve kardeşim Peter'ı görmekten mutluluk duyacağız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı