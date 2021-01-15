Son dakika haber: DHA DIŞ -Buzun sanata dönüştüğü Harbin Festivali'ne yoğun ilgi
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Son dakika haber: DHA DIŞ -Buzun sanata dönüştüğü Harbin Festivali'ne yoğun ilgi

15.01.2021 16:13 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:17
Son dakika haber: DHA DIŞ -Buzun sanata dönüştüğü Harbin Festivali'ne yoğun ilgi

Son dakika gündem haberi... Çin'in en soğuk bölgelerinden Heilongjang eyaletinin başkenti Harbin'de bu yıl 22'inci düzenlenen Buz ve Kar Festivali koronavirüs salgınına rağmen kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Çin'in en soğuk bölgelerinden Heilongjang eyaletinin başkenti Harbin'de bu yıl 22'inci düzenlenen Buz ve Kar Festivali koronavirüs salgınına rağmen kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Çin'in en soğuk bölgelerinden Heilongjang eyaletinin başkenti Harbin'de bu yıl 22'incisi düzenlenen Buz ve Kar Festivali koronavirüse rağmen ziyaretçilerine kapılarını açtı. Festivale bin 500 kişinin üzerinde ziyaretçi katıldığı ifade edildi. Şubat sonuna dek sürecek festivalde, yine birbirinden farklı devasa buz tasarımları ve heykeller alanda yerlerini aldı. Çin Ulusal Turizm Yönetimi'nin organizasyonuyla düzenlenen ve bir ay sürecek festivalde koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı ifade edildi. Festivalde buzdan yapılmış mimarileri eserlerin lazer ışıklarıyla süslenmesi ziyaretçilerden tam not aldı. Buzlar, havaların ısınmaya başladığı Şubat sonu eriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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