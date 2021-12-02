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Son dakika haber! Deyrizor'da düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü

AA / Eşref Musa - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Deyrizor'da düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü

Son dakika gündem haberi... ???????TEL Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'un güneybatısında bir petrol sahasında, rejim görevlilerini taşıyan otobüse ve ona eşlik eden Beşşar Esed rejimi ordusu unsurlarına yönelik silahlı saldırı soncunda 10 kişi öldü.

???????TEL Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'un güneybatısında bir petrol sahasında, rejim görevlilerini taşıyan otobüse ve ona eşlik eden Beşşar Esed rejimi ordusu unsurlarına yönelik silahlı saldırı soncunda 10 kişi öldü.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Deyrizor ilinin Mesrab çölü bölgesinde bir petrol sahasında çalışan rejim görevlileri ve rejim ordusu konvoyu kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından hedef alındı.

Saldırıda, Hurata isimli petrol sahasında aralarında rejim askeri ve görevlilerinin bulunduğu 10 kişi öldü.

Saldırıyı henüz üstelenen olmadı.

DEAŞ, Deyrizor, Humus ve Rakka illerinde zaman zaman Esed rejimi ve İran destekli terörist grupları "vur-kaç" taktiğiyle hedef alıyor.

Rakka ve Deyrizor'daki kalelerini kaybeden terör örgütü DEAŞ, halihazırda Suriye'de sadece Humus'un doğusu ve Deyrizor'un batısındaki çöl bölgesinde dağınık biçimde konuşlu bulunuyor.

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AA / Eşref Musa - Son Dakika Haberleri

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