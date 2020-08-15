Son dakika haber... Devrilen üzüm yüklü kamyonet ulaşımı aksattı
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Son dakika haber... Devrilen üzüm yüklü kamyonet ulaşımı aksattı

Son dakika gündem haberi: Hatay'ın Hassa ilçesinde devrilen kamyonetteki yaklaşık 2 ton üzüm yola saçıldı, kaza nedeniyle ulaşım aksadı.

15.08.2020 14:39 | Son Güncelleme: 15.08.2020 14:44

Hatay'ın Hassa ilçesinde devrilen kamyonetteki yaklaşık 2 ton üzüm yola saçıldı, kaza nedeniyle ulaşım aksadı.

Süleyman Doğru yönetimindeki 31 ACB 116 plakalı kamyonet, yol yapım çalışması nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı Hassa-Kırıkhan kara yolunun Yuvalı Mahallesi yakınlarında devrildi.

Sürücünün hafif yaralandığı kazada araçtaki yaklaşık 2 ton üzüm çevreye saçıldı.

Ulaşıma kapanan yol, kamyonetin kaldırılması ve üzümlerin toplanmasıyla yeniden açıldı.

Kazanın, aracın sağ arka lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

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Son dakika haber... Devrilen üzüm yüklü kamyonet ulaşımı aksattı

Kaynak: AA

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