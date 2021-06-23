Son dakika haber... Devrilen traktörün altında kalan sürücüyü itfaiye kurtardı
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Son dakika haber... Devrilen traktörün altında kalan sürücüyü itfaiye kurtardı

Son dakika haber... Devrilen traktörün altında kalan sürücüyü itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Denizli'de kontrolden çıkan traktör tarlada devrildi.

Denizli'de kontrolden çıkan traktör tarlada devrildi. Devrilen traktörün altında kalarak yaralanan çiftçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi yaralandı. Devrilen traktörün altında kalan çiftçiyi olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkarttı. Kaza sabah saatlerinde ilçeye bağlı Akıncılar Mahallesinde meydana geldi. Mahallenin çıkışında bulunan tarlasında 20 HA 557 plakalı traktörü ile çift süren çiftçi kontrolü kaybetti. Tarlanın kenarındaki toprak yığınına çarpan traktör devrildi. Devrilen traktörün altında kalan, çiftçiyi görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çiftçi kurtarılarak olay yerinde hazır bekleyen ambulansa alındı. Ambulansta ilk tedavisi yapılan yaralı Tavas Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - DENİZLİ

Son dakika haber... Devrilen traktörün altında kalan sürücüyü itfaiye kurtardı
Son dakika haber... Devrilen traktörün altında kalan sürücüyü itfaiye kurtardı
Son dakika haber... Devrilen traktörün altında kalan sürücüyü itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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