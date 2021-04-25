Son dakika haber! Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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Son dakika haber! Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Son dakika haber! Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Demirören Haber Ajansı / Ahmet ATMACA - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... GAZİANTEP'te, çiftçi Sameddin Geçit (68) tarlasını sürerken kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'te, çiftçi Sameddin Geçit (68) tarlasını sürerken kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kabarcık Mahallesi'nde meydana geldi. Sameddin Geçit kendisine ait 27 E 0658 plakalı traktör ile tarlasını sürmeye başladı. Ancak, bir süre sonra Geçit'in kontrolünden çıkan traktör devrildi. Traktörün altında kalan Geçit'i görenler yardımına koşup, sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarla araziye gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Geçit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sameddin Geçit'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.


- Gaziantep
Son dakika haber! Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Son dakika haber! Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ATMACA

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