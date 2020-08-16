Son dakika haber... Devrilen iş makinesinin altında kalan 2 işçi öldü Bir son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iş makinesinin devrilmesi sonucu altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iş makinesinin devrilmesi sonucu altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

Kaza, Akçakale-Suruç karayolunun Edabey Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen iş makinesi devrildi.

Kazada aracın altında kalan İhsan Arslan (50) ile Semih Kaçmaz (27) ağır yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları Suruç Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA