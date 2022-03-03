Son dakika haber! Devrilen ağaçlar ekonomiye kazandırılıyor

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta kar ve rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar ekonomiye kazandırılıyor.

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu, Onikişubat, Göksun, Andırın, Çağlayancerit ve Türkoğlu ilçesinde kar ve fırtınadan dolayı binlerce ağaç devrildi. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sahaya inerek, önce devrilen ağaçları tespit edip mühürledi. Ardından, ağaçları ülke ekonomisine kazandırmak, ormanları bakımlı ve daha temiz tutmak için çalışmalara başlandı.

Ormanda devrilen veya kırılan ağaçlar, orman köylülerince ve ekipler tarafından çürüyüp diğer ağaçlara zarar vermemesi için 3-6 metre boylarında kesilip işlendikten sonra Orman İşletmesine ait satış deposuna götürülüyor. Burada istiflenen ağaçlar, ihale usulüyle satışa sunulacak.

Orman İşletme Müdürü Ömer Gökmen İnal, "Kahramanmaraş sınırlarında 2022 yılında çok yoğun bir kar yağışı, rüzgar ve doğal olaylar yaşandı. Binlerce ağaç devrildi ve bu ağaçlar havaların düzelmesi nedeniyle ekiplerimizce toplama faaliyetlerini başlattık. Bu ürettiğimiz odunlarla ekonomiye katkı sağlanacak. Bunların hiçbiri ziyan edilmeyecek" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi