Son dakika haber... Devrek'te çıkan ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi
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Son dakika haber... Devrek'te çıkan ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi

17.12.2020 21:55 | Son Güncelleme: 17.12.2020 21:59
Son dakika haber... Devrek'te çıkan ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi

Son dakika haberi... Zonguldak'ın Devrek ilçesinde çıkan ev yangınında 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde çıkan ev yangınında 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Devrek İsmetpaşa Mahallesi Hışıoğlu Çay mevkiinde meydana gelen B.K.'ya ait ev yangınında 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Nedeni henüz tespit edilemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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