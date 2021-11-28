Son dakika haber | Devrek'in beyaz baklavası, cevizli ekmeği, dünyaca ünlü bastonu belgesel oldu

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinin yöresel ürünleri olan beyaz baklava, cevizli ekmeği ve dünyaca ünlü bastonu belgesele konu oldu.

Japonya'da yaşayan Devrekli işadamı Murat Ensici, ilçenin tanıtımına katkı sağlamak ve iki ülke arasında gerçekleştirdikleri "Kader Birliği" projesi kapsamında belgesel filmlerinin yapımcılığını gerçekleştirdi. Belgesellerin yönetmenliğini Ahmet Öktem Arınç ile görüntü yönetmenliğini Yiğitcan Uslu gerçekleştirdi.

Kızılcık sopasından üretilerek asaletin simgesi olarak bilinen dünyaca ünlü Devrek Bastonu'nun ağaçtan raflara gelen sürecini anlatan belgesel filmiyle Halilbeyoğlu köyünde yaşayan vatandaşların bir araya gelerek ürettikleri cevizli ekmek ve beyaz baklava belgeselleri Japonya'da da gösterime sunuldu.

İHA'ya konuşan belgesellerin yönetmeni Ahmet Öktem Arınç, "Türkiye - Japonya arasında gerçekleşen Kader Birliği projesi kapsamında çekmiş olduğumuz belgesel filmler ile ülkemizi temsil etme fırsatı bulduk. Bu belgesellerden bir tanesi Zonguldak bölgesi için önemli bir yere sahip olan cevizli ekmek ve beyaz baklava. Fakat filmimizde bir yemek tarifi vermedik. Şehirleşmenin artmasıyla birbirimizden ne kadar kopsak da bu kopuş Zonguldak Devrek Halilbeyoğlu köyünde geçerli değil. Dolayısıyla o bölgede yaşayan insanların bu kültürel yemekleri yaparken aralarındaki etkileşimi belgelemiş olduk. Bir diğeri ise Devrek bastonu. Tamamı ele yapılan bir bastonun yolculuğunu ve ustasıyla olan ilişkisini anlatıyoruz" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK