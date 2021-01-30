Son dakika haber | Devlet korumasındaki çocukların eserleri 2021 yılı takvimini süsledi
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Son dakika haber | Devlet korumasındaki çocukların eserleri 2021 yılı takvimini süsledi

30.01.2021 10:13 | Son Güncelleme: 30.01.2021 10:13
Son dakika haber | Devlet korumasındaki çocukların eserleri 2021 yılı takvimini süsledi

Son dakika haberler: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet korumasındaki çocukların yaptığı resimlerin yer aldığı 2021 yılı takvimini dijital ortamda paylaştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet korumasındaki çocukların yaptığı resimlerin yer aldığı 2021 yılı takvimini dijital ortamda paylaştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 11-16 yaşlarında devlet korumasındaki çocukların yaptığı yüzlerce resim arasından 12 eser, 2021 yılı takvimi için seçildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un "Çocuklarımızı, aile sıcaklığına en yakın mekanlarda, milli ve manevi değerlerine bağlı; sporla, sanatla uğraşan; geleceğe umutla bakan bireyler olarak yetiştiriyoruz." sözlerinin de yer aldığı takvim, dijital ortamda yayınlandı.

Çocukların 12 ayı birbirinden farklı bakış açılarıyla, doğadan insan sevgisine, günlük yaşamdan hayallerine uzanan esinle resmettiği takvimde, gençler tarafından kutlanan özel günler de yer alıyor.

Takvime, "https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/66306/acshb_chgm_2021-takvimi.pdf" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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