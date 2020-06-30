Son dakika haber! Devlet korumasındaki 926 genç ile 274 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı
Son dakika haberlerine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un gelişi Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un kura butonuna basması Atanan...
30.06.2020 14:18 | Son Güncelleme: 30.06.2020 14:25
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un gelişi
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un kura butonuna basması
Atanan vatandaşların duygu dolu anları
Selma Akyol ile röportaj
Yeter Keskin ile röportaj
Çiçek Daşkın ile röportaj
Toplu fotoğraf çekinilmesi ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, devlet korumasındaki 926 genç ile 274 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı.
Atama sonuçlarına, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinden ulaşılabilecek.
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Kaynak: AA