Son dakika... MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü tebriği
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Son dakika... MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü tebriği

26.02.2021 16:08 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:26
Son dakika... MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü tebriği

Son dakika gündem haberi: MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak doğum gününü tebrik etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak doğum gününü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum gününü kutlayan Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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