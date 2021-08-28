Son dakika haber | Develi'de müstakil evde çıkan yangını itfaiye söndürdü
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Son dakika haber | Develi'de müstakil evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Son dakika haber | Develi'de müstakil evde çıkan yangını itfaiye söndürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Kayseri'nin Develi ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Küçük Künye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangında, müstakil evde maddi hasar oluşurken, can kaybı yaşanmadı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Son dakika haber | Develi'de müstakil evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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