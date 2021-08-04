Son dakika haber | DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın kayınpederinin cenazesi Afyonkarahisar'da toprağa verildi
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Son dakika haber | DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın kayınpederinin cenazesi Afyonkarahisar'da toprağa verildi

Son dakika haber | DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın kayınpederinin cenazesi Afyonkarahisar'da toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın kayınpederi İrfan Yurter, Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın kayınpederi İrfan Yurter, Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede 76 yaşında vefat eden İrfan Yurter'in cenazesi, Afyonkarahisar'daki Paşa Camisi'ne getirildi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Yurter ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yurter'in naaşı, Afyonkarahisar Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Babacan ile Yurter ailesinin yanı sıra, siyasi parti temsilcileri, iş insanları ve sevenleri katıldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Babacan'a "başsağlığı" diledi

Öte yandan CHP'den yapılan açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kayınpederi İrfan Yurter'i kaybeden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı telefonla arayarak Babacan ve Yurter ailelerine başsağlığı dileklerini ilettiği belirtildi.

Son dakika haber | DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın kayınpederinin cenazesi Afyonkarahisar'da toprağa verildi
Son dakika haber | DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın kayınpederinin cenazesi Afyonkarahisar'da toprağa verildi
Son dakika haber | DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın kayınpederinin cenazesi Afyonkarahisar'da toprağa verildi
Son dakika haber | DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın kayınpederinin cenazesi Afyonkarahisar'da toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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Son dakika haber | DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın kayınpederinin cenazesi Afyonkarahisar'da toprağa verildi - Haberler
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